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Развод или завещание: почему Пугачева вернулась одна, что случилось с Галкиным* и детьми

Пугачева впервые за полгода приехала в Россию
03 ноября 2023, 11:44
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Кадры с изображением певицы, идущей по перрону Ленинградского вокзала, облетели соцсети. Примечательно то, что певица приехала без супруга и детей. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о местонахождении Максима Галкина* и с кем остались дети примадонны.

Пугачева вернулась в Россию


О прибытии Пугачевой в страну сообщил телегам-канал SHOT. На опубликованном портале видео, примадонна въезжает на автомобиле на территорию своего замка в подмосковной деревне Грязь. Прежде появились кадры, на которых видно, как Пугачева вышла из поезда Псков-Москва, который прибыл на Ленинградский вокзал.


Вернулась примадонна в страну одна. По информации портала, в замке, в котором прежде проживала певица вместе с семьей, давно шла подготовка к ее приезду. После начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, соседи заметили, в загородных апартаментах знаменитого семейства появился персонал, который занимался благоустройством территорий, ремонтными работами и закупкой продуктов.

За два дня до прибытия в Москву, Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию вместе с супругом и детьми, сопроводив ее подписью: «Живем дальше».
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Где находятся Максим Галкин и дети


В конце октября Максим Галкин* улетел из Израиля, где проживал со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Семья эмигрировала в Израиль после начала специальной военной операции на территории Украины.

За последние две недели у юмориста состоялось несколько концертов в Польше, Молдавии и Лондоне. По информации издания «МК», Галкина*последний раз видели на Кипре, куда он приехал вместе с дочерью. Агентство сообщает, что у семьи в Лимассоле есть апартаменты, которые были приобретены в 2017 году.

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5 ноября Галкин* должен был вернуться в Израиль, так как у него был запланирован концерт. Однако шоумен был вынужден выступление отменить. По его словам, концерт не состоится из-за того, что в стране введено военное положение, и все концертные площадки закрыты.

Зачем вернулась Пугачева


Видеоролики с идущей по перрону Ленинградского вокзала примадонной облетели Интернет. Пользователи сети предполагают, что причиной возвращения Пугачевой в одиночестве могли стать разногласия в семье на почве политических взглядов. Максим Галкин* неоднократно позволял высказывания, критикующие российских властей и оскорблял коллег, оставшихся в России. Другие предполагают, что примадонна могла вернуться, чтобы продать загородный замок в деревне Грязь и составить завещание.

Прежде Пугачева уже возвращалась в Россию, однако визит был кратковременным. В мае 2023 года артистка прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина. После церемония прощания с другом, она вернулась в Израиль.


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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#алла пугачёва
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«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию
Помощница певицы: Алла Пугачева приехала в Россию на неопределенное время
03 ноября 2023, 10:15

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова изданию ТАСС. Елена отметила, что неизвестно, сколько артистка пробудет в России.

«Приехала вчера», — рассказала собеседница агентства. 
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Пугачева вернулась в РФ одна, супруга Максима Галкина вместе с ней не было.

Весной 2022 года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным

Ранее российская и советская певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят и назвала россиян рабами и холопами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
#израиль
#певица
#алла пугачёва
#рф
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91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
Певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы через 17 дней
02 ноября 2023, 23:58

Фото: istockphoto/demaerre

По данным SHOT, певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя 17 дней пребывания.
Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (накопление избыточной жидкости между легкими и грудной стенкой). Кроме того, у Бедроса Киркорова имелись остаточные посттуберкулезные изменения в правом легком.

По прошествии двух недель и при наличии кашля с кровохарканьем ему назначили антибактериальное лечение. Несмотря на настояния медицинского персонала, Бедрос Киркоров решил выйти из больницы. Он заявил о намерении применить нетрадиционные методы лечения под руководством своего личного врача.

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#киркоров
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Пугачёва вернулась в Россию
02 ноября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.
По информации источника СМИ, вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала.

Отмечается, что супруга Пугачёвой, Максима Галкина*, вместе с ней не было.

 Напомним, Пугачёва и Галкин* вместе с детьми перебрались в Израиль в сентябре 2022 года. После начала палестино-израильского конфликта муж певицы заявил, что они не намерены покидать страну, однако, 23 октября стало известно об отъезде певицы с детьми из Израиля.

Друзья звезды рассказали, что она не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Её знакомые предполагают, что она могла отправиться на виллу в Кипре или в Майами США, где у исполнительницы также имеются апартаменты.

Теперь стало ясно, куда уехала певица.

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*Является иностранным агентом
#алла пугачёва
#россия
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91-летний отец Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию
02 ноября 2023, 14:51

Фото: istock / utah778

Белрос Киркоров решил лечиться нетрадиционными методами.
SHOT пишет, что отец певца Филиппа Киркорова обратился в гериатрическое отделение столичной клиники в первой половине октября. Артист жаловался на одышку, отёчность, боли в спине, слабость.

Медики диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также двусторонний гидроторакс. Бедроса Киркорова оставили на стационарном лечении. Состояние осложнялось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком.

Спустя 2 недели в дыхательные пути Киркорова стала попадать кровь во время сильного кашля. Врачи начали делать упор на антибактериальном лечении, но 91-летний артист принял неожиданное решение. Бедрос Киркоров покинул клинику.  Он заявил, что лечиться будет нетрадиционными методами под руководством личного врача. Всего в больнице артист находился 17 дней.

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#артист
#певец
#больница
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Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай
TikTok-блогер Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц
02 ноября 2023, 14:00

Фото: istockphoto/frantic00

TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц.
Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.  

По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.

Также Милохин заявлял, что ему трудно работать в ОАЭ, где на съёмку видеороликов требуется больше денег.

Ранее сообщалось, что популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси. По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома.

Это не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.

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#блогер
#деньги
#шоу-бизнес
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Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
02 ноября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Звезда Голливуда, актриса, кинорёжиссёр и фотомодель Анджелина Джоли жёстко осудила действия Израиля в секторе Газа. Об этом обладательница премии «Оскар» и трёх премий «Золотой глобус» написала в своём Instagram*
«Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, котором некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых — невинные дети», — написала кинозвезда.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена
#актриса
#звёзды
#израиль
#сектор газа
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Актёр Алексей Панин* получил гражданство США
01 ноября 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото. 

Напомним, Панин* перебрался из России в Испанию еще осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

1 июля 2023 года на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью со скандально известным актером, где Панин* восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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#гражданство
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#испания
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Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь
Алла Пугачева вышла на связь впервые после начала военного конфликта в Израиле
01 ноября 2023, 00:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Она опубликовала на своей страничке в Instagram* серию фотографий.
В посте артистка разместила фото детей Лизы и Гарри и совместные кадры с супругом Максимом Галкиным**. Этот пост стал первым в аккаунте певицы с момента начала военных действий в Израиле, где семья российских артистов проживала с сентября 2022 года.

«Живем дальше», — написала Пугачева и закрыла комментарии к своей публикации.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Является иностранным агентом
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#алла пугачёва
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Актёр Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте
31 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/nantonov

Актёр Юрий Назаров осудил юмориста Максима Галкина* за исполнение на недавнем концерте песни Виктора Цоя. Об этом пишет «АиФ».
«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертах, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — цитирует издание слова российского артиста.

Назаров добавил, что шоумен своим поведением сам загнал себя в угол. По его мнению, Галкин искал «где получше», однако просчитался с прогнозом дальнейшего развития событий. Актёр подчеркнул, что Максиму Галкину стоит покаяться за свои слова и поступки.

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*Является иностранным агентом
#артист
#актёр
#россия
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