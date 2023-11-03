Развод или завещание: почему Пугачева вернулась одна, что случилось с Галкиным* и детьми

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Кадры с изображением певицы, идущей по перрону Ленинградского вокзала, облетели соцсети. Примечательно то, что певица приехала без супруга и детей. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о местонахождении Максима Галкина* и с кем остались дети примадонны.
Пугачева вернулась в Россию
О прибытии Пугачевой в страну сообщил телегам-канал SHOT. На опубликованном портале видео, примадонна въезжает на автомобиле на территорию своего замка в подмосковной деревне Грязь. Прежде появились кадры, на которых видно, как Пугачева вышла из поезда Псков-Москва, который прибыл на Ленинградский вокзал.
За два дня до прибытия в Москву, Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию вместе с супругом и детьми, сопроводив ее подписью: «Живем дальше».
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Где находятся Максим Галкин и дети
В конце октября Максим Галкин* улетел из Израиля, где проживал со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Семья эмигрировала в Израиль после начала специальной военной операции на территории Украины.
За последние две недели у юмориста состоялось несколько концертов в Польше, Молдавии и Лондоне. По информации издания «МК», Галкина*последний раз видели на Кипре, куда он приехал вместе с дочерью. Агентство сообщает, что у семьи в Лимассоле есть апартаменты, которые были приобретены в 2017 году.
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5 ноября Галкин* должен был вернуться в Израиль, так как у него был запланирован концерт. Однако шоумен был вынужден выступление отменить. По его словам, концерт не состоится из-за того, что в стране введено военное положение, и все концертные площадки закрыты.
Зачем вернулась Пугачева
Видеоролики с идущей по перрону Ленинградского вокзала примадонной облетели Интернет. Пользователи сети предполагают, что причиной возвращения Пугачевой в одиночестве могли стать разногласия в семье на почве политических взглядов. Максим Галкин* неоднократно позволял высказывания, критикующие российских властей и оскорблял коллег, оставшихся в России. Другие предполагают, что примадонна могла вернуться, чтобы продать загородный замок в деревне Грязь и составить завещание.
Прежде Пугачева уже возвращалась в Россию, однако визит был кратковременным. В мае 2023 года артистка прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина. После церемония прощания с другом, она вернулась в Израиль.
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Анастасия Крестьянова