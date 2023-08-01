Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента

«Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — говорится в заявлении семьи Клауда.

Ангус Клауд — восходящая звезда Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO запомнили его по роли наркодилера Феско (2019–2022). После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах. Умер муж певицы НаталиВ Париже умерла актриса Джозефина ЧаплинСкончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор