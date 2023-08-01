Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента

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Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию поста без указания на деятельность иноагента в социальной сети. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
За правонарушение к административной ответственности исполнителя привлёк Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга.
В материалах дела указывается, что пост без указания того, что он написан иноагентом, Oxxxymiron* выложил в социальной сети ВКонтакте 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
*признан Минюстром РФ иноагентом
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В материалах дела указывается, что пост без указания того, что он написан иноагентом, Oxxxymiron* выложил в социальной сети ВКонтакте 31 декабря 2022 года.
*признан Минюстром РФ иноагентом
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Анастасия Чинкова