Режиссер Дружинина толкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Народная артистка РФ Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке в честь премьеры нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Информацию сообщает «Комсомольская Правда».
87-летняя Дружинина посетила мероприятие вместе с супругом, кинооператором Анатолием Мукасеем. Артистка работает с ним в паре. На премьере в Москве собрались все, кто принимал участие в создании картины.
Во время приветствия на красной дорожке к Дружининой подошла актриса Анастасия Макеева, желая обняться с ней. На что Дружинина осторожно оттолкнула артистку и продолжила позировать. Макеева восторженно говорила об умениях режиссера, отмечая, что многому научилась во время работы с ней и судя по всему, хотела еще раз сказать об этом.
Ранее сообщалось, что ранее неизвестные работы модельера Вячеслава Зайцева продаются на аукционе за небольшую сумму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Во время приветствия на красной дорожке к Дружининой подошла актриса Анастасия Макеева, желая обняться с ней. На что Дружинина осторожно оттолкнула артистку и продолжила позировать. Макеева восторженно говорила об умениях режиссера, отмечая, что многому научилась во время работы с ней и судя по всему, хотела еще раз сказать об этом.
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