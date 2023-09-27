Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.



Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины.



Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».



Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать.



*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Алина Юрчак