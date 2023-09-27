Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок

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Сарик Андреасян подарил жене актрисе Лизе Моряк свадебный салон.
«Лента. Ру» пишет, что российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян подарил жене, актрисе Лизе Моряк свадебный салон, который откроется в скором времени.
В конце феврале супруги стали родителями. Актриса родила дочь.
Также сегодня стало известно, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей.
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«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала Лиза Моряк в одной из социальной сети.
Также сегодня стало известно, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей.
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Мария Фирсова