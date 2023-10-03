Режиссёр Вуди Аллен намерен завершить карьеру

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Американский режиссёр Вуди Аллен сообщил о намерении завершить карьеру. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Причиной завершения карьеры, по словам Аллена, стало то, что он вынужден тратить много времени на поиск средств для финансирования своих проектов.
В настоящее время, ка сообщает «Дни.ру», режиссёр работает над картиной «Великая история», которая выйдет на французском языке. В русскоязычном переводе это название дословно переводится как «Счастливый случай».
Вуди Аллен выразил надежду на то, что это будет последний проект в его профессиональной карьере.
Вуди Аллену 87 лет. Он обладатель четырёх премий «Оскар» и множества других наград.
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В настоящее время, ка сообщает «Дни.ру», режиссёр работает над картиной «Великая история», которая выйдет на французском языке. В русскоязычном переводе это название дословно переводится как «Счастливый случай».
Вуди Аллену 87 лет. Он обладатель четырёх премий «Оскар» и множества других наград.
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Анастасия Чинкова