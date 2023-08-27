Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом

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Комик Андрей Бебуришвили рассказал в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом.
«Вокруг ТВ» пишет, что у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Юморист рассказал, что жена Мария просила пока не раскрывать имя девочки.
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной Марии — основательнице книжного клуба. На свадьбе присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.
По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.
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Телеведущий Павел Воля поздравил комика с пополнением. «Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», —сказал артист.
По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.
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Мария Фирсова