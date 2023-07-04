Роберт Де Ниро высказался о смерти своего внука Лео

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер Роберт Де Ниро вышел на связь после смерти своего 19-летнего внука Леандро. Он попросил поклонников дать возможность его семье в уединии, чтобы оплакать смерть молодого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ET.
«Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео», — сказал актер.Напомним, 3 июля мать Леандро рассказала о его смерти. О причинах гибели внука актера не сообщается.
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