Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Родион Газманов прокомментировал введённые против его семьи санкции. Об этом сообщает «Дни.ру».
Введение санкций против семьи началось ещё в 2014 году, когда Олег Газманов был внесён в «чёрный» список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Объяснялось это тем, что он вместе в Валерией и Иосифом Кобзоном «способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины». Затем Олег и его старший сын Родион ещё неоднократно попадали под санкционные запреты. Последним числится санкционный список президента Украины Владимира Зеленского, в который в этом году попал Родион.
Он также утверждает, что журналисты больше интересуются санкциями против семьи, чем сами Газмановы.
В настоящее время Газманову запрещён въезд в некоторые страны, но он не расстраивается, поскольку считает, что в мире много других интересных государств, которые он может посетить.
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«Сын идет по стопам отца. А если вспомнить, какая великолепная компания находится в этих санкционных списках вместе с нами, то будет понятно: идем по правильному пути», – с улыбкой сообщил певец корреспонденту "Дни.ру"
«Нет смысла обсуждать мракобесие, которое сейчас творится. Я живу обычной жизнь – у меня нет зарубежной недвижимости и счетов там, нет яхт, которые можно было арестовать. Всё, что у меня есть, находится в России», – пояснил Родион Олегович.
В настоящее время Газманову запрещён въезд в некоторые страны, но он не расстраивается, поскольку считает, что в мире много других интересных государств, которые он может посетить.
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Анастасия Чинкова