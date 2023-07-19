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Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями

19 июля 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Родион Газманов прокомментировал введённые против его семьи санкции. Об этом сообщает «Дни.ру».
Введение санкций против семьи началось ещё в 2014 году, когда Олег Газманов был внесён в «чёрный» список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Объяснялось это тем, что он вместе в Валерией и Иосифом Кобзоном «способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины». Затем Олег и его старший сын Родион ещё неоднократно попадали под санкционные запреты. Последним числится санкционный список президента Украины Владимира Зеленского, в который в этом году попал Родион.

«Сын идет по стопам отца. А если вспомнить, какая великолепная компания находится в этих санкционных списках вместе с нами, то будет понятно: идем по правильному пути», – с улыбкой сообщил певец корреспонденту "Дни.ру"


Он также утверждает, что журналисты больше интересуются санкциями против семьи, чем сами Газмановы.

«Нет смысла обсуждать мракобесие, которое сейчас творится. Я живу обычной жизнь – у меня нет зарубежной недвижимости и счетов там, нет яхт, которые можно было арестовать. Всё, что у меня есть, находится в России», – пояснил Родион Олегович.

В настоящее время Газманову запрещён въезд в некоторые страны, но он не расстраивается, поскольку считает, что в мире много других интересных государств, которые он может посетить.

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#санкции
#шоу-бизнес
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Джордж Клуни призвал бороться с вирусом ЧВК «Вагнер» в Африке
19 июля 2023, 04:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр и один из основателей проекта по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке The Sentry Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на «уничтожение бизнес-империи ЧВК “Вагнер”». Об этом говорится в колонке Клуни и сооснователя The Sentry Джона Прендергаста для издания The Economist.
Модель ЧВК «Вагнер» представляет «угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», и одного введения санкций против связанных с ней компаний недостаточно, считают Клуни и Прендергаст.

​По словам актера и правозащитника, ​США, ЕС и другие страны Запада должны сосредоточить свои силы на привлечении «Вагнера» к финансовой и юридической ответственности и создать специальную коалицию, основываясь на опыте противодействия ИГИЛ и «Аль-Каиде».

Они также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, предположительно сотрудничающих с «вагнеровцами» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и других африканских странах. По мнению основателей Sentry, эти меры затруднят финансирование «Вагнера» и одновременно сдержат тех, кто рассматривал возможность работать с ЧВК. 

Джордж Клуни, в частности, заявил, что ЧВК приватизировала и истощила богатства ЦАР,  «получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.

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#ЧВК «Вагнер»
#ЦАР
#Африка
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Земфира* высказалась о возвращении в Россию
18 июля 2023, 16:56

Фото: istockphoto / cookelma

Знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд.
Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала. Однако, судя по всему, Земфира* вспоминает о России. Об этом сообщает «Утро. Ру». 
 
При этом, в публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину.  Также, певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, скоро появяться новые песни. 

*признана иноагентом в РФ

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#Земфира*
#Россия
#иноагент
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Психолог Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность Костомарова в соцсетях
18 июля 2023, 16:27

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Роман Костомаров активно ведет личный блог. Спортсмен практически ежедневно показывает тренировки из зала.
Психолог Ирина Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность фигуриста. Ее слова передают «Дни. Ру» с ссылкой на «Пятый канал». 

По словам эксперта, спортсмены всегда преодолевать себя и перешагивать через трудности ради побед. То есть, это основная цель Костомарова, ради которой он так усердно тренируется. А введение соцсетей подразумевает собой потребность в поддержке и выполнение социальной миссии, на которой заложена его мотивация. 

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Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд. 

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#Костомаров
#психолог
#соцсети
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Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд
18 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

34-летняя блогер и дизайнер Мария Погребняк обратилась в суд с иском о расторжении брака с 39-летним футболистом Павлом Погребняком.
В пресс-службе Преображенского районного суда сообщили, что в суд поступил иск от Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака, а также об утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментах.
 
Мария Погребняк просит оставить троих сыновей с ней. Раздела имущества не планируется. Дата заседания по процессу в данный момент не назначена.
 
Пара вместе около 17 лет. В 2014 году Мария и Павел Погребняк официально оформили отношения. В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что супруги не живут вместе.

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#развод
#Погребняк
#Павел Погребняк
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Актер Игорь Петренко задолжал актрисе Екатерине Климовой почти 5 млн рублей алиментов
18 июля 2023, 09:28

Фото: ФСПП МО

Артист Игорь Петренко накопил миллионные долги по алиментам.
По данным издания «СтарХит», на официальном сайте судебных приставов указана сумма задолженности Петренко — 4 854 190 рублей 14 копеек.
 
Актер не в первый раз накапливает долги по алиментам. В конце прошлого года Петренко выплачивал задолженность в размере 6 млн рублей. После чего попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Но заявление было возвращено из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
 
Игорь Петренко и Екатерина Климова были женаты 10 лет и развелись в 2014 году.

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#Климова
#Петренко
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Актриса Линдси Лохан родила первенца
18 июля 2023, 08:34

Фото: istockphoto/FotoDuets

37-летняя звезда «Чумовой пятницы» Линдси Лохан в первый раз стала мамой.
Just Jared сообщает, что актриса родила сына, которому дала арабское имя Луай. Оно переводится как «защитник». Линдси Лохан поделилась новостью в социальных сетях.

«Наша семья счастлива до Луны и обратно», — написала Линдси Лохан.
Ребёнок появился на свет в Дубае, где последние годы живёт Лохан со своим избранником арабским финансистом Бадером Шаммасом, с которым она познакомилась в 2019 году. В 2022 году пара поженилась. 

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Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что чуть не погибла на проекте «Фабрика звезд»
17 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / shironosov

Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах.
44-летняя Яна Чурикова вспомнила о чрезвычайном происшествии на проекте «Фабрика звезд», выступая на пресс-конференции. Ее слова передают «Дни.ру». 
 
По словам звезды, она рассказывала на камеру текст, и в какой-то момент, за ее спиной упал осветительный прибор. Однако, телеведущая ничего не заметила и продолжила говорить. 
 
О смертельно опасном ЧП Яна Чурикова узнала лишь после того, как закончились съемки.

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#Фабрика звезд
#ЧП
#Чурикова
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Le Parisien: Скончалась знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин
16 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto/:inga

Знаменитая англо-французская актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Она была найдена бездыханной в своем доме в Париже, сообщает газета Le Parisien.
Весной этого года актриса отменила все свои запланированные выступления, так как начала испытывать проблемы со здоровьем, передает РИАМО. Она собиралась взять паузу до осени и выражала надежду, что сможет вернуться к своим поклонникам, которые всегда были рады видеть ее на концертах и фестивалях. Теперь оказалось, что Биркин прощалась со зрителями навсегда.

Актриса сначала стала известна как певица. Славу ей принесло десятилетнее творческое и романтическое партнерство с музыкантом, композитором и режиссером Сержем Генсбуром. У них есть дочь, Шарлотта Генсбур, также ставшая известной актрисой. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Не упускай из виду», «Смерть на Ниле», «Блоу-ап», «Зло под солнцем» и многих других.

В честь актрисы названа модель одной из самых дорогих в мире женских сумочек Hermès Birkin.

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#известность
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91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали
14 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto/demaerre

Отец певца Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, госпитализирован.
KP.RU пишет, что несколько месяцев Бедроса Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста консультировалась с Еленой Малышевой, которая помогла найти врача. Сейчас Бедроса Киркорова снова госпитализировали.

«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь», —рассказали знакомые семьи. По их словам, «чувствует себя не очень хорошо, но держится».
Вместе с ним в больнице находится его 43-летняя помощница Олеся, с которой Киркоров-старший сблизился после развода с супругой Людмилой.

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