Родным запретили посещать Ладу Дэнс из-за ее ухудшившегося состояния

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Состояние Лады Дэнс, которая находится в больнице после автомобильной аварии, резко ухудшилось. Врачи запретили родным и близким все посещения, чтобы лишний раз не беспокоить артистку.
Лада Дэнс попала в аварию в субботу, 5 августа, на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Автомобиль, в котором ехала артистка, на скорости врезался в иномарку, стоявшую на проезжей части. Ранее эта машина попала в другое ДТП. В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля певицы госпитализирован с переломами ребер и позвонков. Также в машине находились, кроме Лады Дэнс, еще две пассажирки. У одной диагностирован перелом ребра, у другой — челюсти.
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Александр Бойцов