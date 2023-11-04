Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46.
Shot пишет, что это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.
Ранее российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат опубликовал SHOT.
Напомним, звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.
Читайте также:
Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Ранее российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат опубликовал SHOT.
Читайте также:
Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Мария Фирсова