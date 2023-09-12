Роман Костомаров рассказал о предательстве Домниной

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе ведущей Лерой Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» рассказал, как ему изменяла жена Оксана Домнина. Девушка завела роман с Владимиром Яглычем во время участия в шоу «Ледниковый период». И в 2013 решила уйти из семьи.
«Она ушла не прячась, не втихую», — отметил Костомаров.Домнина призналась, что в отношениях произошел кризис, но мимолетное увлечение быстро прошло и она вернулась к мужу для воспитания общих детей.
«Вообще чудо то, что я здесь сижу, наверное, сегодня», — заявил спортсмен.
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