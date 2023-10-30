Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»

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Российская и советская певица Ольга Зарубина призвала покинувшую РФ артистку Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Зарубина утверждает, что у Пугачевой незавидная судьба. Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» обратила внимание, что тоже переживала эмиграцию. Она отметила, что у Примадонны больше возможностей переезжать из страны в страну, но скитальческая жизнь без славы в ее возрасте — это тяжело.
Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят.
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«Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни», — заявила певица.
«Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.
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