Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Российские звёзды изменили гонорары на фоне отъезда конкурентов из страны

Российские звёзды изменили гонорары на фоне отъезда конкурентов из страны

23 сентября 2023, 15:20
Фото: istockphoto/:batuhan toker

Фото: istockphoto/:batuhan toker

Многие российские звезды на фоне отъезда конкурентов из России и конца пандемии значительно подняли гонорары за свои выступления.
К примеру, певица Zivert запрашивает за выступление уже не миллион рублей, а 4, пишет «Телепрограмма».
Выросли цены и на корпоративы рэпера Басты. В 2020 году гонорар за выступление певца равнялся 5 миллионов рублей, а сейчас концерт оценивается в 6-8 миллионов рублей.

В 2,5 раза вырос гонорар за выступление Леонида Агутина — теперь он зарабатывает 5 миллионов рублей за концерт.


Выступление Полины Гагариной во время пандемии оценивалось в 4 миллиона рублей, а сейчас её концерт вырос в цене до 9 миллионов рублей.

Читайте также:

Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер

Жена принца Гарри Меган Маркл отомстила отцу за его публичные заявления

Налоговая служба закрыла ИП больной Анастасии Заворотнюк из-за долгов
#шоу-бизнес
#звёзды
#артист
Читайте нас в
Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер
Журналист Познер без комментариев покинул Россию после начала СВО
22 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Денис Безобразов

После начала спецоперации на Украине известный российский журналист Владимир Познер перестал показываться на публике. «Утро.ру» сообщило, где он сейчас находится, и чем занимается.
Поклонники журналиста заметили, что на Первом канале приостановили показ авторской программы «Познер», а в его социальных не появляются новые посты с какими-либо комментариями.

Уточняется, что передачу убрали из сетки вещания как раз с началом СВО. Это связано с политикой телеканала, принявшего решение ограничить количество развлекательного контента. По этой же причине перестали транслироваться программы «Вечерний Ургант», «Давай поженимся!» и «Модный приговор». Однако две последние, по сообщения гендиректора Первого канала Константина Эрнста, возобновлены. 

Сам Познер, как сообщает «Утро.ру», покинул Россию. При этом журналист открыто не высказал своё мнение по поводу сложившейся ситуации на Украине. 

Позднер был замечен в нескольких странах мира, однако удалось выяснить, что ни в одной из них ему не удалось остановиться надолго. Отмечается также, что журналист возвращался и на родину, но и здесь он тоже не задержался, сразу же отправившись в Италию. 

Читайте также:

Критиковавший СВО солист «Зверей» выступил на Донбассе перед российскими бойцами

На покинувшую Россию Дапкунайте подали в суд из-за жилья в Москве

Покинувший Россию Моргенштерн* признался, что скучает по Родине

*признан Минюстом РФ иноагентом
#журналист
#россия
#телевидение
#сво
Читайте нас в
TMZ: Актёр из «Эйфории» скончался из-за наркотиков
TMZ: Актёр из «Эйфории» Ангус Клауд скончался из-за наркотиков
21 сентября 2023, 23:39

Фото: iStock/PeopleImages

Причиной смерти актёра Ангуса Клауда, известного зрителям по сериалу «Эйфория», стала передозировка наркотиков. Об этом написало издание TMZ со ссылкой на коронера округа Аламеда. В крови артиста нашли смертельную комбинацию фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ.
По мнению правоохранителей, передозировка Клауда стала трагической случайностью, а не результатом добровольного ухода из жизни.

Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. На основании заявления семьи артиста CМИ тогда посчитали, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося буквально за неделю до этого.

«Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — отмечали родные актёра.

Клауд был одной из восходящих звёзд Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO (2019–2022) запомнили его по роли наркодилера Феско. После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах.

Читайте также:

Умер актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками

Модель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах с марихуаной


#наркотики
#актёр
#смерть
#сша
Читайте нас в
Жена принца Гарри Меган Маркл отомстила отцу за его публичные заявления
Меган Маркл запретила отцу видеться с внуками из-за его выступлений
21 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Tom Merton

Жена принца Гарри Меган Маркл запретила своему отцу видеться с внуками. Об этом сообщает издание «Дни.ру»
Причиной такого поступка стали выступления её отца Томаса Маркла перед общественностью. Мужчина постоянно раскрывал интимные подробности жизни герцогини Сассекской, в том числе касающиеся её личных отношений с мужем. Из-за этого ей пришлось прекратить общение с родителями.

При этом, добавляет «Дни.ру», сам Томас Маркл не понимает, почему его дочь приняла такое решение. По его словам, она поступила жестоко и несправедливо, запретив ему общаться с внуками – четырёхлетним Арчи и двухлетней Лилибет. 

Далее в ход пошли угрозы. Мужчина заявил, что подаст в суд на Маркл, если она продолжит ограничивать его общение с внуками. Однако к реализации задуманного он ещё не приступил, специально желая доказать дочери свою невиновность.

Читайте также:

Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»

Express: Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение расстаться

Принца Гарри и Меган Маркл выгнала из дома собственная семья
#отец
#великобритания
#суд
#семья
Читайте нас в
Налоговая служба закрыла ИП больной Анастасии Заворотнюк из-за долгов
20 сентября 2023, 17:28

Фото: istock / hirun

Налоговая служба принудительно лишила актрису Анастасию Заворотнюк статуса индивидуального предпринимателя. Тяжелобольная звезда не выплатила долг в размере 172 тысячи рублей.
ФНС России приняло решение о ликвидации ее как предпринимателя. Теперь Анастасия не будет обязана выплачивать ежегодные взносы. Общая сумма взносов составляет 45 тысяч рублей. Информацию сообщает телеграм-канал «Светский хроник».

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией и, соответственно, больше не может вести бизнес. Добытчиком в семье выступает ее муж Петр Чернышев, который оплачивает лечение и содержит жену и дочь. В этом году Чернышев отказался от участия в ледовых шоу Татьяны Навки из-за желания проводить больше времени с семьей. Сейчас родственники не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья артистки. 

Читайте также:

Меладзе намекнул в новой песне на расставание с Брежневой

Информация об объявлении тиктокера Дани Милохина в розыск не подтвердилась

Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

#семья
#бизнес
#лечение
#фнс
Читайте нас в
Меладзе намекнул в новой песне на расставание с Брежневой
20 сентября 2023, 11:20

Фото: istock / howtogoto

Недавно в Сети появилась совместная песня от продюсера Константина Меладзе и участницы группы «ВИА Гра» Софии Тарасовой под названием «Почему я один?».
Поклонники предположили, что Константин намекает на трудности в отношениях с женой Верой Брежневой. Об этом сообщает издание «StarHit.ru»

«Столько разных дорог, а мне не к кому больше идти. В раскаленных песках и среди расколовшихся льдин. Почему, почему, почему, почему, почему. Я все время один?» — звучат фразы в песне.
Ранее ходили слухи о романтической связи между Константином Меладзе и Софией Тарасовой, девушка многократно говорила, что композитор оказывал ей поддержку в трудные времена. 

Меладзе и Брежнева покинули Россию в начале специальной военной операции на Украине, и слухи об их разводе стали появляться почти сразу после отъезда. Пара пока не комментировала свои отношения. 

Читайте также: 

Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

«А можно я повозмущаюсь»: Певец Дима Билан раскритиковал дочь Сергея Трофимова

Ариана Гранде подала на развод с мужем

#композитор
#отношения
#песня
#девушка
#развод
Читайте нас в
Информация об объявлении тиктокера Дани Милохина в розыск не подтвердилась
19 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/nantonov

Telegram-канал Mash опроверг ранее появившуюся в сети информацию о том, что тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск о заявлению военкомата Анапы.
Согласно сообщению, еще рано говорить об уклонении от призыва Милохиным, так как повестки на осенний призыв еще даже не начали рассылать. О подать его в розыск могут только после того, как он проигнорирует полученную повестку.

Однако после появившейся информации в военном комиссариате Анапы началась проверка.

Напомним, ранее РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник сообщило, что тиктокер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По информации издания, Милохин имеет регистрацию в Москве, однако на воинском учете не состоит, в связи с чем объявлен в розыск.

Читайте также:

Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию

СМИ пишут, что Милохин сбежал из России

Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ
#проверка
#розыск
#призыв
#новости
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше
19 сентября 2023, 19:35

Фото: iStock/fottograff

Российский актер Марат Башаров собирается женится на своей возлюбленной Асе Борисовой, которая младше его на тринадцать лет. Об этом сообщают «Дни.Ру».
Сообщается, что первая встреча пары произошла на работе.

«Я должен был с ней познакомиться, потому что это, наверное, была любовь с первого взгляда», — приводят слова Башарова «Дни.Ру».

Актер уверен, что его отношения с Борисовой будут душевными и мягкими. Башаров добавил, что возлюбленная доверяет ему и не ориентируется на скандалы с участием артиста. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский актёр Александр Петров женился. Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». 

Читайте также:

Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

«Встретил на улице и поехали в ЗАГС»: подробности свадьбы Александра Петрова

Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом

#актёр
#загс
#регистрация
#любовь
#встреча
#отношения
#съёмки
Читайте нас в
Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*
19 сентября 2023, 17:45

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

20 сентября в Московском концертном зале имени Чайковского состоится церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым. Спустя полгода после дня смерти знаменитого песенника, его вдове композитору Александре Пахмутовой предстоит вступить в наследство. Об этом сообщает «Утро.Ру».
«В наследство Добронравова входит квартира на Фрунзенской набережной столицы, рядом с которой находится недвижимость певицы Земфиры*. Примерная стоимость квартиры Добронравова составляет сто миллионов рублей», — приводит «Утро.Ру» слова друзей семьи. 

Сообщается, что Добронравов не оставил завещание, по причине того, что у него и Александры Пахмутовой не было детей. Поэтому единственной наследницей всего становится вдова поэта.

Напомним, 16 сентября поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Причиной его смерти стала болезнь.

Читайте также:

Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

«Плачет не переставая»: Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа

Умер актер из советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

*признана в России иностранным агентом
#квартира
#болезнь
#семьи
#птица
#ссср
#поэт
Читайте нас в
«А можно я повозмущаюсь»: Певец Дима Билан раскритиковал дочь Сергея Трофимова
Дима Билан раскритиковал выступление дочери Сергея Трофимова
19 сентября 2023, 14:52

Фото: istock / cookelma

Диме Билану не понравилось выступление дочери Сергея Трофимова Елизаветы на шоу «Голос. Уже не дети».

Во время прослушивания выступления 15-летней  Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.

Девушка ранее участвовала в конкурсе «Голос. Дети» в 2012 году и смогла выйти в финал. Сейчас она снова решила принять участие в телепроекте. Во время выступления к Лизе повернулись 2 наставника — Полина Гагарина и Егор Крид. Крид в 2021 году был наставником юной Трофимовой. 

Пока артисты хвалили выступление, Билан подключился к обсуждению с критикой. 

«Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты?», — возмутился Билан.
В конце Билан пожелал девушке удачи и попросил передать привет ее отцу.

Читайте также: 

Ариана Гранде подала на развод с мужем

Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз

#дети
#шоу
#артист
#девушка
Читайте нас в
Достижения.рф