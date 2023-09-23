Российские звёзды изменили гонорары на фоне отъезда конкурентов из страны

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Многие российские звезды на фоне отъезда конкурентов из России и конца пандемии значительно подняли гонорары за свои выступления.
К примеру, певица Zivert запрашивает за выступление уже не миллион рублей, а 4, пишет «Телепрограмма».
Выросли цены и на корпоративы рэпера Басты. В 2020 году гонорар за выступление певца равнялся 5 миллионов рублей, а сейчас концерт оценивается в 6-8 миллионов рублей.
В 2,5 раза вырос гонорар за выступление Леонида Агутина — теперь он зарабатывает 5 миллионов рублей за концерт.
Выступление Полины Гагариной во время пандемии оценивалось в 4 миллиона рублей, а сейчас её концерт вырос в цене до 9 миллионов рублей.
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Выросли цены и на корпоративы рэпера Басты. В 2020 году гонорар за выступление певца равнялся 5 миллионов рублей, а сейчас концерт оценивается в 6-8 миллионов рублей.
В 2,5 раза вырос гонорар за выступление Леонида Агутина — теперь он зарабатывает 5 миллионов рублей за концерт.
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Мария Фирсова