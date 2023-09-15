Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезда фильма «Лёд» и сериалов «Метод» и «Гоголь», российский актёр Александр Петров удивил своих поклонниц новостью о внезапной женитьбе. В своих соцсетях он написал, что женился на девушке, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, спустя всего лишь несколько встреч после случайного уличного знакомства.
«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — заявил Петров.
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