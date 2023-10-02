Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Треть россиян посчитала исполнителя SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, об этом сообщает ВЦИОМ.
ВЦИОМ провел свой опрос в сотрудничестве с премией «Народная марка».
SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) набрал 33 процента голосов. На второе место россияне поставили Олега Газманов (11 процентов), а на третье, с небольшим отрывом - Николая Баскова (10 процентов).
Лучшей российской певицей жители России сочли Полину Гагарину (19 процентов голосов). Второе место по голосам слушателей заняла Лариса Долина (11 процентов), а третье - Anna Asti (6 процентов).
Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.
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SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) набрал 33 процента голосов. На второе место россияне поставили Олега Газманов (11 процентов), а на третье, с небольшим отрывом - Николая Баскова (10 процентов).
Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.
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Евгения Парфентьева