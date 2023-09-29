Россиянка подала в суд на блогершу Ивлееву за мат в роликах

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На одну из самых популярных девушек в России Анастасию Ивлееву подали в суд, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 38-летняя жительница Челябинской области посмотрела 84 ролика звезды YouTube и пришла в культурный шок. Обилие мата и неуместных жаргонизмов ужаснули женщину, и она решила подать на Ивлееву в суд.
Моральный ущерб, нанесенный ей творчеством блогерши, женщина оценила в один миллион рублей. Она также заявили, что ролики Ивлеевой развращают молодежь, и попросила заблокировать ее канал.
Жалоба россиянка была рассмотрена и отправлена на экспертизу, теперь Ивлеевой может грозить реальное судебное дело.
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Моральный ущерб, нанесенный ей творчеством блогерши, женщина оценила в один миллион рублей. Она также заявили, что ролики Ивлеевой развращают молодежь, и попросила заблокировать ее канал.
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Евгения Парфентьева