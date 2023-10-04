С неё нечего взять: депутат Журавлёв раскритиковал поведение Волочковой

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5. Об этом он сообщил в беседе с Life.
Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.
Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы.
Дупутат в свою очередь также отметил, что такое поведение непозволительно. При этом, он добавил, что с женщины нечего взять, если её интересуют исключительно фотографии.
Также Журавлёв предположил, что у Волочковой довольно скудные познания о Великой Отечественной войне, о чём и говорит такое пренебрежительное отношение к историческому памятнику.
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Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы.
Также Журавлёв предположил, что у Волочковой довольно скудные познания о Великой Отечественной войне, о чём и говорит такое пренебрежительное отношение к историческому памятнику.
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