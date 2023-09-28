«С трудом ходит и тихо говорит»: актер Ширвиндт посетил сбор труппы театра Сатиры

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89-летний актер и режиссер Александр Ширвиндт появился на мероприятии по случаю сбора труппы театра Сатиры. Об этом пишут «Дни.Ру».
Отмечается, что многие актеры приветствовали и благодарили Ширвиндта за его вклад в искусство. Сразу после завершения мероприятия, Ширвиндт, опираясь на костыль и руку помощницы, покинул театр.
Напомним, Александр Ширвиндт является президентом Московского академического театра сатиры с ноября 2021 года, с 2000—2021 года был художественным руководителем театра. В кино Ширвиндт снимался с 1956 года, исполнял различные роли в картинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и других.
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«Мы вас любим!», — цитируют «Дни.Ру» слова сотрудников разных цехов театра.
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