Садальский назвал Галкина* «глупым человеком» из-за его поведения

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Заслуженный артист РФ Станислав Садальский поделился своим мнением о юмористе Максиме Галкине*, сбежавшем из России. Об этом пишет aif.ru.
«Максим — глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», — подчеркнул Станислав Садальский.
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Диана Аванесян