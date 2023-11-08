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Садальский назвал Галкина* «глупым человеком» из-за его поведения

Садальский назвал Галкина* «глупым человеком» из-за бегства из России
08 ноября 2023, 01:18
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заслуженный артист РФ Станислав Садальский поделился своим мнением о юмористе Максиме Галкине*, сбежавшем из России. Об этом пишет aif.ru.

Садальский напомнил, что Галкин*, покинув Российскую Федерацию, отпускал во время своих выступлений циничные «шутки» о стране. Кроме того, в Варшаве Максим Галкин* недавно исполнял песню на украинском языке.

«Максим — глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», — подчеркнул Станислав Садальский.

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#россия
#актёр
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Садальский объяснил, почему Пугачёва лишилась армии поклонников
Садальский: Пугачёва лишилась армии фанатов из-за побега из России
08 ноября 2023, 00:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом пишет aif.ru.
В том числе Садальский объяснил, почему примадонна лишилась армии поклонников. По мнению артиста, фанаты Пугачёвой не смогут простить ей отъезд из страны в трудный для России период.

Он добавил, что, когда публика дарит артисту огромную любовь, насколько же огромным может быть и разочарование. Особенно, если поведение популярного человека не соответствует ожиданию его фанатов.

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#страны
#россия
#алла пугачёва
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Модный дом Dior разорвал сотрудничество с моделью Хадид за поддержку Палестины
07 ноября 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Дом высокой моды Dior разорвал сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид за поддержку Палестины, об этом сообщает Al Bawaba News.
Хадид была лицом Dior с 2016 года, однако, не так давно модель высказалась в поддержку Палестины. Она заявила, что сектор Газа находится в состоянии гуманитарного кризиса и осудила удары по мирному населению.

Сегодня Dior представил свою новую рекламную компанию, лицом которой, вместо Хадид, стала израильская модель Май Тагер.

Никаких официальных комментариев представители пока не давали, однако, интернет-пользователи уже публично осудили Dior за подобный шаг и призвали покупателей массово бойкотировать бренд.

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Тиктокеру Xolidayboy предложили стать бойцом отдельной ДШБ «Ветераны»
07 ноября 2023, 17:24

Фото: iStock/vasile voicu

Тиктокера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) пригласили служить в диверсионно-штурмовую бригаду «Ветераны». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, комиссар отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны» Ильдар Резяпов предложил 23-летнему музыканту своего подразделения. По его словам, он сможет сделать из тиктокера настоящего патриота России.

«Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит не всё хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма», - считает Резяпов.

Он уверен, что сможет воспитать у Xolidayboy настоящие мужские качества и вернуть его на сцену после службы в армии.

Напомним, певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) стало плохо прямо на сцене во время концерта в Ставрополе. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Сейчас он  уже покинул больницу.

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«Толстенный рофл»: Кирилл Бледный оправдался за свои слова о польском языке
Лидер «Пошлой Молли» Бледный опозорился из-за шутки о польском языке и России
07 ноября 2023, 14:34

Фото: istock / batuhan toker

Участник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше.
Он заявил, что его бесит польский язык и в ироничной форме предложил Польше вступить в состав Российской империи, как было раньше. На певца обрушились волна негатива, после чего он решил оправдаться, сказав, что так пошутил.

«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», — заявил музыкант.
Он также напомнил о своей позиции и что сам является украинцем. После начала спецоперации группа заявила о поддержке Украине, и их популярность в России резко упала.

Ранее сообщалось, что певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#музыкант
#рок
#язык
#польша
#россия
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Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе
07 ноября 2023, 11:26

Фото: istockphoto/nantonov

Певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) стало плохо прямо на сцене во время концерта в Ставрополе. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
Во время выступления на площадке «Абрикос-арены» известному певцу и тиктокеру пришлось вызывать скорую помощь, на которой он был доставлен в неврологическое отделение медицинского учреждения. Врачи диагностировали у Минаева острое расстройство вегетативной нервной системы, передает телеграм-канал Baza. По словам певца, наркотики он никогда не употреблял. Медики оценивают состояние Минаева как средней тяжести, но указывают на признаки депрессии в его поведении.

Не исключено, что депрессия музыканта связана с повесткой, которую ему вручили в аэропорту Минеральных Вод как раз в день концерта. Ранее общественница Екатерина Мизулина подала на Минаева заявление в полицию и призвала организаторов отменить выступление певца из-за того, что в одном из опубликованных видео он называет себя украинцем (артист родился в Севастополе). В ответ продюсер Минаева сообщила, что они сами намерены написать заявление на Мизулину из-за того, что она организует травлю знаменитостей «ради личного хайпа».





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#депрессия
#продюсер
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Певица Слава, отказавшаяся от алкоголя, жалуется на проблемы со здоровьем
06 ноября 2023, 18:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Слава отказалась от употребления алкоголя, поправилась на 7 кг и начала болеть.
43-летняя Слава (Анастасия Сланевская) считает, ей лучше «пить», чем воздерживаться от спиртных напитков. Певица говорит, что она стала «жирной» и «больной», хотя и начала вести здоровый образ жизни. Певица пожаловалась, что чувствует себя «разбитой». За 2 месяца она набрала 7 кг, из-за чего пришлось перешивать костюмы. Слава начала жаловаться на кашель, боль в спине и груди.

«Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!» —сказала Слава в своих социальных сетях.
Ранее МакSим призналась в алкоголизме. Певица рассказала, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастроли и пыталась поддерживать себя алкоголем. Певица  вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.
«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.
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Певица МакSим призналась в алкоголизме
#шоу-бизнес
#алкоголизм
#алкоголь
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В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат
06 ноября 2023, 13:22

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.
Исполнитель и тиктокер поставил подпись о получении повестки, после этого отошёл и начал кому-то звонить, пишет тг-канал «Осторожно, новости».

Ранее на него заявила Екатерина Мизулина, призвав отменить гастрольный тур артиста. По словам главы «Лиги безопасного интернета», музыкант называл себя украинцем (он родился в Севастополе) и осуждал присоединение Крыма. В ответ на это продюсер Ивана Минаева сообщила, что готовит заявление на Мизулину по факту недостоверной информации. По её словам, видео были записаны ещё до начала СВО. Менеджер отметила, что Мизулина занимается «вредительством для своей страны».

Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.

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#армия
#россия
#артист
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Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате миллиард рублей за 10 дней
05 ноября 2023, 19:00

Фото: istockphoto/aerogondo

Фильм-сказка «По щучьему велению», вышедшая в прокат 26 октября, накануне, 4 ноября, преодолела по кассовым сборам миллиардный рубеж. Эксперты считают, что это только начало и картина сможет составить достойную конкуренцию «Чебурашке».
Сказочная киноистория режиссера Александра Войтинского, известного также по фантастической комедии «Призрак», стала третьим отечественным релизом 2023 года, сумевшим преодолеть отметку в миллиард рублей по сборам. Ранее это сделали семейный фильм «Чебурашка» Романа Качанова, собравший в прокате 6,7 миллиарда рублей, и космическая драма Клима Шипенко «Вызов», которая собрала в прокате более 2,1 миллиарда рублей.

Сказка «По щучьему велению» опередила «Вызов» по скорости, с которой ей покорился рубеж в миллиард рублей. Тот набрал эту сумму за 13 дней. Но фильм Войтинского уступает по этому показателю «Чебурашке», который собрал миллиард в прокате всего за три дня.

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#картина
#режиссёр
#прокат
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Пугачёва снова поспешно покинула Россию
05 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Комик Максим Галкин* сообщил в своем телеграм-канале, что воссоединился с супругой Аллой Пугачёвой. Он опубликовал их совместное фото на фоне лютеранской церкви в Сигулде, что в 50 километрах от Риги.
На днях СМИ рассказывали, что певица, «пряча лицо за платком», въехала на территорию России через КПП в Псковской области. Предполагалось, что Пугачёва может отправиться в Санкт-Петербург на похороны дирижёра Юрия Темирканова, с которым дружила. Сначала ее видели на вокзале в Москве, затем певица поехала в свой замок в деревне Грязь.

Позже лимузин бывшей Примадонны видели в Твери. Он был припаркован около музыкальной студии «Салам», что позволило некоторым пользователям предположить, что артистка вернулась в Россию для того, чтобы записать новую песню. Всего Пугачёва провела на Родине «три счастливых дня», как поется в ее известной композиции, а затем уехала в Латвию, где воссоединилась со своим мужем-иноагентом.

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