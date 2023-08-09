Сбежавшая из России Пугачева выступает в сочинском кафе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российскую примадонну Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами. Как звезда покинувшая Родину народная артистка СССР очутилась на выступлении в Сочи - пока не ясно.
Напомним, пользователи интернета осудили звезду российской эстрады Аллу Пугачеву, после того как она вышла на сцену в Израиле вместе с группой «Машина времени». В интернете также отметили, что примадонна подозрительно сильно исхудала.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Читайте также:
Пугачева закрыла свой последний бизнес в России
В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта
Лепс встречается с девушкой, которая младше его на 40 лет
Напомним, пользователи интернета осудили звезду российской эстрады Аллу Пугачеву, после того как она вышла на сцену в Израиле вместе с группой «Машина времени». В интернете также отметили, что примадонна подозрительно сильно исхудала.
Читайте также:
Пугачева закрыла свой последний бизнес в России
В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта
Лепс встречается с девушкой, которая младше его на 40 лет
Евгения Парфентьева