Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле

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Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте «Сила мысли» рассказал о жизни в Израиле.
Шац* заявил, что не обрел в этом государстве спокойствия и уверенности в будущем.
Он также добавил, что находится в постоянном стрессе, и что у него нет полного принятия ситуации.
Шац* отметил, что на данный момент не готов говорить о возвращении в Россию.
Напомним, Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в Израиле после начала специальной операции. Он осудил действия российских властей и переехал.
В сентябре юмориста признали иноагентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Он также добавил, что находится в постоянном стрессе, и что у него нет полного принятия ситуации.
Напомним, Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в Израиле после начала специальной операции. Он осудил действия российских властей и переехал.
В сентябре юмориста признали иноагентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Екатерина Коршунова