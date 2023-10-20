Семен Слепаков* лишился жилья: как звезды теряют кров и бизнес после побега из России

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Сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. Элитную недвижимость в центре Москвы артист спешно продал со скидкой в 25%. Редакция «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются жилья после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.
Семен Слепаков* продал квартиру в Москве
После начала СВО комик Семен Слепаков* отправился в Израиль. Вскоре после отъезда из страны на продажу была выставлена его квартира площадью в 217 кв.м. Элитный жилой комплекс расположен в центре Москвы, за покупку роскошной квартиры покупателю была обещана скидка в 25% за срочность. По информации телегам-канала SHOT, сделка уже состоялась, и шоумен больше не обладает недвижимостью стоимостью 295 млн рублей.
Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС
Андрей Макаревич* лишился бизнеса в России
Юридическое лицо рок-группы «Машина времени», которое занималось организацией туров, закрыла Федеральная налоговая служба России. Учредителем компании является известный музыкант Андрей Макаревич*. Причиной приостановки деятельности стали долги компании, размер которых превысил 250 тысяч рублей. В результате проверки фирмы налоговой инспекцией, были выявлены многочисленные нарушения в документации.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* покинул Россию после начала СВО. Он переехал в Израиль, после чего прекратил ведение бизнеса в России. Макаревич* ликвидировал статус индивидуального предпринимателя и вышел из состава учредителей ООО «Мамбо Продакшн». Остальной бизнес артиста в настоящее время заморожен.
Константин Меладзе продал дом в элитном поселке
Сделкой по продаже дома, принадлежащего Константину Меладзе, занималась мать композитора Нелли Меладзе. После отъезда за рубеж, шоумен выставил свой дом на продажу и попросил за недвижимость в элитном коттеджном поселке 350 млн рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что покупатель дома уже найден.
Алла Пугачева продала особняк и закрыла все фирмы
Эстрадная певица Алла Пугачева совместно со своим супругом Максимом Галкиным* и двумя детьми покинула Россию и избрала своим новым местом жительства Израиль. В конце 2022 года, после того, как звездная чета обосновалась в Израиле, бизнес Пугачевой в России был прекращен. Все фирмы и особняк деревне Грязь были выставлены на продажу.
Монеточка* продала квартиру чиновнику
Певица Елизавета Гырдымова*, больше известная под псевдонимом Монеточка*, продала свою квартиру в Москве, которую приобрела около двух лет назад. Артистка покинула Россию и отправилась в Литву, где собиралась продолжать свою музыкальную деятельность. Покупателем недвижимости артистки стал бывший сотрудник Счетной палаты, однако его имя не разглашается.
Интервьюер Юрий Дудь* лишился всего имущества
Звезда YouTube, некогда популярный в России интервьюер Юрий Дудь*, выписался из квартиры своего отца, которая принадлежит Минобороны РФ, продал свой автомобиль и дом в элитном поселке. Дудь* неоднократно заявлял, что возвращаться в Россию не намерен и планирует осесть в Барселоне. Оказалось, что кроме продажи недвижимости, интервьюер закрыл ИП и передал бренд «вДудь» испанской компании.
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