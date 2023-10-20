Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией

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Комик Семён Слепаков* продал квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что недвижимость в московском районе Якиманка была выставлена на продажу сразу после отъезда Слепакова* в Израиль. Изначально за пятикомнатную квартиру требовали 295 миллионов рублей, однако была обещана скидка в 25% за срочность совершения сделки.
По данным SHOT, квартира была продана в начале октября. Иной недвижимости у Слепакова* в России не осталось.
Жилой комплекс Park Residence, в котором располагалась квартира комика площадью 217 кв. м., находится в шаговой доступности от Крымской набережной. Новый владелец роскошных апартаментов вступил в собственность две недели назад.
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По данным SHOT, квартира была продана в начале октября. Иной недвижимости у Слепакова* в России не осталось.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова