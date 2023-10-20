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Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией

Семён Слепаков* продал элитную недвижимость в центре Москвы
20 октября 2023, 10:09
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Комик Семён Слепаков* продал квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что недвижимость в московском районе Якиманка была выставлена на продажу сразу после отъезда Слепакова* в Израиль. Изначально за пятикомнатную квартиру требовали 295 миллионов рублей, однако была обещана скидка в 25% за срочность совершения сделки.

По данным SHOT, квартира была продана в начале октября. Иной недвижимости у Слепакова* в России не осталось.


Жилой комплекс Park Residence, в котором располагалась квартира комика площадью 217 кв. м., находится в шаговой доступности от Крымской набережной. Новый владелец роскошных апартаментов вступил в собственность две недели назад.

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#недвижимость
#продажа
#москва
#израиль
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Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
Iltalehti: рэперу Käärijä угрожают за выброшенный со сцены флаг Украины
19 октября 2023, 20:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Финскому рэперу Käärijä угрожают после того, как во время концерта он выбросил со сцены украинский флаг. Об этом сообщает Iltalehti.
Уточняется, что во время выступления артиста на эстонской площадке, из зала на сцену кто-то бросил флаг Украины. Рэпер отреагировал словами «Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты вообще это сделал?» и отбросил флаг обратно в зрительный зал. 

После этого, видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям, вызвав негодование со стороны украинцев, после чего рэперу начали поступать угрозы.

Он заявил, что любит эту страну и уважает её жителей, а теперь он должен извиниться. Но не может этого сделать, поскольку именно от этих жителей и поступают сообщения с угрозами убийства. 

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#украина
#флаг
#концерт
#певец
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Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене
Галина Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
19 октября 2023, 17:23

Фото: iStock/a_Taiga

Дочь Валентина Юдашкина Галина продала квартиру в Нью-Йорке, доставшуюся ей по наследству. Об этом она рассказала в Youtube-шоу «Алена, блин!».
Девушка рассказала, что продать квартиру отца на Манхэттене было непросто, поскольку дом является кооперативом, а значит во владении находится не только квартира, но и целый кусок дома. 

Галина Юдашкина отметила, что не жалеет о продаже недвижимости покойного отца.

Наследница кутюрье не стала уточнять точную сумму сделки, отметив лишь, что квартира стоит более один миллион долларов. 

Также Юдашкина рассказала, что по наследству ей было передано помещение Дома моды в центре Москвы, офис компании на Кутузовском проспекте, загородный дом семьи и две квартиры, одна из которых принадлежит бабушке, живущей в Израиле. 

Напомним, что модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая этого года на 60-м году жизни.

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#недвижимость
#сша
#квартира
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Блёданс пожелала семье звезды «Каламбура» Гладкова сил в связи с его смертью
19 октября 2023, 17:06

Фото: istockphoto.com/tomertu

Российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс выразила соболезнования семье украинского артиста и звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова и пожелала им сил.
Она отметила, что артист был очень талантливым.

«Мне очень жаль. Приношу соболезнования всем близким, друзьям. Я давно очень не видела этого талантливого парня. Конечно, мы общались, но это было очень давно. Желаю семье сил», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Блёданс.

Ранее сообщалось, что скончался актер Сергей Гладков, известный по роли Мужика из скетча «Деревня дураков». Артисту было 60 лет.

Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства.

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#соболезнования
#артист
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Тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси
19 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/mrohana

Популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. 

Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома. Такое поведение не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.

По словам посетителей Groovy Roasters, местный житель начал избивать Милохина и попросил свалить из страны. К драке быстро подключились и случайные прохожие.

Сразу после инцидента тиктокер экстренно улетел в Дубай.

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#грузия
#блогер
#избиение
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Стала известна реальная причина развода Брежневой и Меладзе
Брежнева и Меладзе развелись из-за конфликта на Украине
19 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/ADragan

Украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе разводится из-за конфликта на Украине. Об этом рассказала медиаменеджер Алена Красная, передает «Комсомольская правда».
«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались», - рассказала Красная.

По ее словам, Меладзе сейчас проживает в Италии, а Брежнева – в Прибалтике.

Кроме того, оп ее словам, Меладзе был вынужден распустить группу «ВИА Гра» из-за высказываний Брежневой против проведения спецоперации, так как после этого коллектив перестали заказывать на частные выступления. При этом вырученные 350 миллионов рублей с продажи особняка бывших супругов в Подмосковье, они поделили поровну, так как дом покупался в браке.

Ранее Брежнева подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе.

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Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры
#подмосковье
#квартиры
#дом
#юрист
#певица
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Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от доли в квартире
18 октября 2023, 19:03

Фото: iStock/simpson

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина через телепередачу «Жизнь и судьба» обратилась к своей внучке и попросила ее отказаться от доли квартиры в Москве ради создания в ней музея.
Сообщается, что из квартиры, которую ранее получил Василий Шукшин за заслуги в литературе и кинематографе, его супруга и младшая дочь хотят сделать посвященный писателю мемориал. Одна из долей недвижимости была оформлена на старшую дочь Марию, а та переоформила на свою дочь Анну.

По словам народной артистки, делить квартиру Шукшина — это преступление. Младшая дочь поддержала Лидию Федосееву-Шукшину в этом. Женщины попросили Анну передать свою долю квартиры и пожаловались на то, что ни девушка, ни ее мать не отвечают на звонки.

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Анатолий Белый раскритиковал власти Израиля из-за военного конфликта с ХАМАС
18 октября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Российский актер Анатолий Белый высказался против властей Израиля из-за военного конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом сообщает издание StarHit. Белый покинул РФ в 2022 году и уехал с семьей в Израиль.

«Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка», — сказал Белый.
Артист также заявил, что власти Израиля обсуждали возможность нанесения удара по Ирану, но при этом 3 дня не могли справиться с двумя тысячами боевиков.

Белый рассказал, что после начала военных действий он сразу направил пунктам размещения гуманитарную помощь и призвал окружающих повторить за ним.

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#артист
#искусственный интеллект
#рф
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Мультперсонаж Масяня призвал российских солдат сдаваться в плен ВСУ
На автора мультфильмов про Масяню Куваева возбудили уголовное дело
18 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/Prostock-Studio

В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело за ролик на YouTube, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Куваев разместил на своём YouTube-канале новый ролик про Масяню. В нём персонаж призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В результате, на мультипликатора возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Куваева грозит до шести лет лишения свободы.

При этом, по словам самого 56--летнего Куваева, в настоящий момент он находится в Израиле. Об этом он пишет в своих социальных сетях.

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Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

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*Признана иностранным агентом в России
#мультфильмы
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#израиль
#уголовное дело
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Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Лазарева* обжаловала второй штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
17 октября 2023, 21:02

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Напомним, 9 октября Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

В июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что на шоумена Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета о деятельности иноагента.

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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
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