Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией

Уточняется, что во время выступления артиста на эстонской площадке, из зала на сцену кто-то бросил флаг Украины. Рэпер отреагировал словами «Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты вообще это сделал?» и отбросил флаг обратно в зрительный зал.После этого, видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям, вызвав негодование со стороны украинцев, после чего рэперу начали поступать угрозы.Он заявил, что любит эту страну и уважает её жителей, а теперь он должен извиниться. Но не может этого сделать, поскольку именно от этих жителей и поступают сообщения с угрозами убийства.Стала известна реальнаяМультперсонаж Масяня призвал российских солдатБлогера Ларина проверят на