Сергей Шнуров указал на виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в отмене его концерта в Москве в спортивном комплексе «Лужники» виновен организатор шоу ООО «АРТЛАЙФ». Об этом он рассказал странице группы ВКонтакте.
«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», - написал Шнуров.
Он также уточнил, что на интернет-сайтах национальных билетных операторов уже размещена информация о порядке возврата билетов.
Напомним, в Москве отменили концерт группы «Ленинград». Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно 14 сентября.
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