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Сергей Шнуров указал на виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в Москве

Шнуров обвинил организаторов шоу в отмене своего концерта в Москве
15 сентября 2023, 13:49
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в отмене его концерта в Москве в спортивном комплексе «Лужники» виновен организатор шоу ООО «АРТЛАЙФ». Об этом он рассказал странице группы ВКонтакте.
«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», - написал Шнуров.

Он также уточнил, что на интернет-сайтах национальных билетных операторов уже размещена информация о порядке возврата билетов.


По его словам, он сделает все возможное, чтобы зрителям как можно быстрее вернули деньги, потраченные на билеты. В противном случае, он будет обращаться в суд. Шнуров также извинился перед поклонниками за отмененный концерт.

Напомним, в Москве отменили концерт группы «Ленинград». Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно 14 сентября.

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#суд
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#концерт
#билеты
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«Встретил на улице и поехали в ЗАГС»: подробности свадьбы Александра Петрова
Актер Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч: подробности
15 сентября 2023, 12:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 34-летний Александр Петров впервые женился. Кто стал избранницей завидного холостяка, почему это событие стало неожиданностью и где прошла свадьба, расскажет редакция «Радио 1».

Актер Александр Петров личная жизнь


Александр Петров, несмотря на образ убежденного холостяка, все же состоял в серьезных отношениях, однако, оформлять их официально не торопился.
Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лед» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело то торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было. Новость о свадьбе стала неожиданностью не только из-за того, что завидный жених страны решил распрощаться с холостой жизнью, но из-за невесты, на месте которой оказалась не Стася Милославская, а незнакомая девушка.


Жена Александра Петрова


На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), Петров поделился фотографиями со свадьбы и представил свою возлюбленную публике. Невеста, по его словам, далека от индустрии шоу-бизнеса и не привыкла к публичности. На фото рядом с артистом темноволосая молодая девушка по имени Виктория. Актер рассказал, что познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч. 

«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», - поделился Петров историей знакомства в социальной сети.
Актер также заявил, что его жена лучшее, что с ним могло произойти. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.

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Свадьба Александра Петрова


Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах. Но несмотря на нетрадиционный для росписи наряд, пара выглядит действительной счастливой.

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#соцсеть
#съёмки
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Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч
15 сентября 2023, 01:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда фильма «Лёд» и сериалов «Метод» и «Гоголь», российский актёр Александр Петров удивил своих поклонниц новостью о внезапной женитьбе. В своих соцсетях он написал, что женился на девушке, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, спустя всего лишь несколько встреч после случайного уличного знакомства.
«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — заявил Петров.



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#шоу-бизнес
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В Москве отменили концерт группы «Ленинград»
14 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/Алексей Филиппов

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», сообщается на сайте билетного оператора.
Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно только сегодня. 

«Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», - прокомментировали ситуацию на сайте продавца билетов. 

Отмечается, что деньги за билеты люди смогут вернуть до конца ноября в полном объеме.

При этом, участники группы отмену концерта пока что никак не прокомментировали.

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#лужники
#шоу
#билеты
#концерт
#москва
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Победительницу «Пацанок» Анастасию Петрову сбила машина
14 сентября 2023, 15:48

Фото: iStock/Motortion

Победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова попала в ДТП, об этом сообщает StarHit.
По информации СМИ, 22-летняя звезда ТВ возвращалась домой из продуктового магазина, когда на нее, внезапно, налетел автомобиль. Девушка до сих пор находится в травмпункте, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног», - рассказала пострадавшая.

К счастью, серьезных травм девушка не получила, и совсем скоро окончательно остановится.

Поклонники Петровой пожелали ей скорейшего выздоровления. 

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#автомобиль
#телевидение
#шоу
#дтп
#травмы
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Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы
13 сентября 2023, 18:11

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Катя Лель заявила, что в найденных в Мексике инопланетянах узнала тех самых, которые украли у нее зубы в юности. Об этом артистка рассказала телеграм-каналу SHOT. По словам Кати, найденные странные существа похожи на тех, которые вышли с ней на связь.
«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала SHOT певица. 
Она добавила, что людям пора узнать правду. 

Напомним, Катя давала откровенное интервью, в котором она рассказала о мистических событиях совей жизни. Так, в 16 лет девушка с сестрой и мамой находились дома, но внезапно возле окна она увидела свет, после которого у нее пропали зубы. По словам певицы, ей не было больно и она не потеряла ни капли крови. Семья все видела, никому память не стерли, заключила Катя. 

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#певица
#зубы
#интервью
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Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
Суд удовлетворил иск Козловского по оспариванию данных о дискредитации армии
13 сентября 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе ФПБК Виталию Бородину о защите чести и достоинства, сообщил источник «РИА Новости».
«Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль.

Напомним, ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования Вооруженными силами Украины. По информации СМИ, на этот раз причиной обращения Бородина стала дружба Козловского с режиссером Александром Роднянским*. Кинодеятели вместе работали над картиной «Чернобыль» и до сих пор остаются в очень теплых отношениях.

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*Является иностранным агентом

#суд
#рубль
#актёр
#москва
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Комик Андрей Бебуришвили был сражен внезапным сильным недугом
Mash: Комику Бебуришвили экстренно вызвали скорую
13 сентября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российскому комику, резиденту «Камеди Клаб» Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Он жаловался на страшные боли в животе. К тому же у стендапера врачи зафиксировали высокую температуру.
Столичные медики смягчили симптомы пока непонятного заболевания и настоятельно рекомендовали Андрею поехать с ними в больницу, чтобы провести всестороннее и тщательное обследование. Однако Бебуришвили, поблагодарив врачей бригады скорой помощи, от госпитализации отказался, сообщает телеграм-канал Mash.

Андрей родился 11 сентября 1992 года в Волгограде в семье медиков. В студенческие годы начал играть в КВН, был капитаном команды «Оптимус Прайм». В 2014 году принял участие в проекте ТНТ «Камеди Баттл». Его шутки «на грани фола» пришлись по вкусу жюри и зрителям, после чего Андрея пригласили стать постоянным резидентом «Камеди Клаб». В 2022 году он сменил Гарика Харламова на посту ведущего этой популярной программы.

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#медики
#заболевания
#квн
#программа
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Певица Катя Семенова назвала Галкина* продуктом либерального воспитания
13 сентября 2023, 03:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Катя Семенова заявила, что юморист Максим Галкин* и актер Артур Смольянинов** критикуют Россию по причине своего либерального воспитания. Об этом пишет «АиФ».
«По-моему, ничего проще нет, как уехать в другую страну, облить грязью собственную Родину, где ты родился, и почему-то потом, когда здесь все поменялось, приехать героем. Я не понимаю до сих пор, почему я от себя из Измайлово еду до Таганки по улице Солженицына», — цитирует издание слова собеседницы.

По мнению Семеновой, Смольянинов и Галкин являются «выкормышами» тех времен, когда в моде было ругать СССР, РФ и все с ними связанное. Тогда все американское воспринималось как самое лучшее, а покинувшие страну эмигранты считались героями.

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Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиян
 

*Является иностранным агентом

**Является иностранным агентом

#рф
#россия
#артист
#актёр
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Роман Костомаров рассказал о предательстве Домниной
12 сентября 2023, 17:53

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе ведущей Лерой Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» рассказал, как ему изменяла жена Оксана Домнина. Девушка завела роман с Владимиром Яглычем во время участия в шоу «Ледниковый период». И в 2013 решила уйти из семьи.

«Она ушла не прячась, не втихую», — отметил Костомаров.
Домнина призналась, что в отношениях произошел кризис, но мимолетное увлечение быстро прошло и она вернулась к мужу для воспитания общих детей. 

Роман Костомаров за последний год прошел много жизненных испытаний, среди которых кома и ампутация. Олимпийский чемпион также стал героем документального сериала, посвященного технологиям в протезировании. В сериале у Романа будет отдельная сюжетная линия, в которой он расскажет как проходил адаптацию к новому телу. 

 «Вообще чудо то, что я здесь сижу, наверное, сегодня», — заявил спортсмен.

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#кризис
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