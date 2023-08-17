Сергей Зверев лишил наследства приемного сына

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.
Приемный сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший работает осветителем и звукооператором в Доме культуры и едва сводит концы с концами. Чтобы не платить за жилье, он поселился в доме тяжелого больного мужчины и ухаживает за ним, а тот не берет с него арендную плату, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.
Сам Зверев-младший тоже имеет проблемы со здоровьем. К хронической астме добавился острый бронхит. Но пойти в государственную поликлинику он не может, так как не имеет ни регистрации, ни прописки с тех самых пор, когда приемный отец выписал его из московской квартиры.
По словам Сергея, окончательный разрыв произошел между ними в тот момент, когда он попытался найти свою биологическую мать. Стилист посчитал это предательством и уже не простил пасынка. Наследник шоумена также рассказал, что отец не только выписал его из квартиры, но и вовсе вычеркнул из завещания. Но выяснять отношения и тем более судиться за квадратные метры в Москве Зверев-младший не хочет. Он не держит на отца зла и в глубине души надеется, что тот поймет в конце концов свою ошибку и найдет путь для примирения.
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Сам Зверев-младший тоже имеет проблемы со здоровьем. К хронической астме добавился острый бронхит. Но пойти в государственную поликлинику он не может, так как не имеет ни регистрации, ни прописки с тех самых пор, когда приемный отец выписал его из московской квартиры.
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Александр Бойцов