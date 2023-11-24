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Российского певца Эдуарда Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самару в начале декабря, об этом сообщает Telegram-канал.
В настоящий момент исполнитель находится под арестом в Санкт-Петербурге. Ленинский районный суд города назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве после того, как певец сжёг на камеру свой российский паспорт. Шарлот признал вину в содеянном и извинился за свой поступок.
Сегодня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что против исполнителя возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Наказание по этим статьям предусматривают до шести лет лишения свободы. При этом, Мизулина пожелала Шарлоту счастливой дороги из Санкт-Петербурга в Самару, где артист прописан.
Стало известно, что в Самару его этапируют в начале декабря, когда истечёт срок его административного ареста.
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Сегодня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что против исполнителя возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Наказание по этим статьям предусматривают до шести лет лишения свободы. При этом, Мизулина пожелала Шарлоту счастливой дороги из Санкт-Петербурга в Самару, где артист прописан.
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Евгения Парфентьева