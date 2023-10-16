Шестилетний сын Собчак заявил, что хочет жить в России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Шестилетний сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак заявил, что хочет жить в России.
Видеоролик с сыном звезда разместила в запрещенной в России социальной сети.
На кадрах сын Собчак и актера Максима Виторгана Платон едет вместе с мамой в машине.
Журналистка спросила своего ребенка, в какой стране он хочет жить.
Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.
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*Признан иностранным агентом в России.
На кадрах сын Собчак и актера Максима Виторгана Платон едет вместе с мамой в машине.
«Жесткий ответ — в России!», - твердо ответил шестилетний мальчик.
Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.
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*Признан иностранным агентом в России.
Евгения Парфентьева