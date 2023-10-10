Шевчук рассказал о своём состоянии после перенесённого инфаркта

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт, но сейчас чувствует себя хорошо. Об этом пишет «360».
«Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию», — цитирует издание слова музыканта.
Ранее группа ДДТ выпустила официальное сообщение о том, что Шевчук в сентябре перенес инфаркт. На фоне этого запланированные выступления группы были перенесены на 2024 год. До декабря музыкант будет проходить реабилитацию.
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