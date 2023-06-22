Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион

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Стартовая цена за шляпу короля поп-музыки Джексона – 100 тысяч евро
На аукцион, который пройдет 26 сентября, выставили шляпу американского короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщает France24.
Именно в этом аксессуаре Джексон исполнил свой бессмертный хит Billie Jean, а затем впервые продемонстрировал лунную походку, которая стала его фирменным танцевальным движением.
Стартовая цена лота – 60-100 тысяч евро или примерно 5,5-9,2 миллиона рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Именно в этом аксессуаре Джексон исполнил свой бессмертный хит Billie Jean, а затем впервые продемонстрировал лунную походку, которая стала его фирменным танцевальным движением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева