Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.
Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.
Накануне в СМИ появилась информация, которую предоставила мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Валентина сообщила, что Шнуров якобы приобрёл недвижимость в Германии и переехал в европейскую страну вместе с семьёй.
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Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.
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Анастасия Чинкова