Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию

Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию

RTVI: Шнуров опроверг информацию о своём переезде в Германию
16 ноября 2023, 15:31
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.

Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.


Накануне в СМИ появилась информация, которую предоставила мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Валентина сообщила, что Шнуров якобы приобрёл недвижимость в Германии и переехал в европейскую страну вместе с семьёй.

Читайте также:

«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

*признан Минюстом РФ иноагентом
#музыкант
#россия
#германия
#переезд
#недвижимость
#сми
#информация
Читайте нас в
Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
Деревянко: «Я был обманут»
16 ноября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Павел Деревянко заявил, что сам был обманут и отверг все обвинения в мошенничестве.
При этом, он отметил, что правоохранители знают об этом.

«Я был обманут. Все в моём окружении — мои близкие, мои друзья, родные — все всё это знают. <…> Конечно, с их стороны это уже агония просто. И совсем скоро все виновники получат по заслугам», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Деревянко.

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве. Так, по информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.

Читайте также:

«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

Актёр Деревянко получил судебные иски с требованием выплатить 45 млн рублей
#актёр
#сми
#мошенничество
#происшествие
Читайте нас в
Фаворит Пугачевой Савин рассказал о любовном треугольнике с ней и Галкиным*
15 ноября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер, певец, композитор Сергей Савин в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, что что в 2011 году попал в любовный треугольник с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. На тот момент исполнитель стал победителем «Фактора А», из-за чего проводил много времени со звездой.

Пугачева, по признанию Савина, сразу «выделила его из всех».  Между ними завязались отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте — 39 лет. Примадонна даже старше его матери.

На тот момент Галкин* был женихом Пугачёвой и му было трудно сдерживать эмоции. Он испугался, что новый фаворит  что он займет его место.

«Если бы я тогда был умнее, мог вытеснить Максима из этого треугольника. Он никогда не говорил обо мне плохо, но свел наше общение на нет», — добавил Савин.
Он также отметил, что Алле Борисовне было выгоднее строить отношения с Максимом, чем с Сергеем, так как Галкин более распиаренный, а Савин ничего из себя не представляющий новичок. 

Читайте также: 

Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак

Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

*Признаны иностранными агентами на территории РФ
#певец
#актёр
#композитор
#отношения
#интервью
#эмоции
Читайте нас в
Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
Mash: Моргенштерна* внесли в черный список в ОАЭ из-за статуса иноагента в РФ
15 ноября 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Правительство ОАЭ внесло скандального реп-исполнителя Алишера Моргенштерна* в черный список, его концерты будут отменены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак. 

Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом. 

Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий. 

Читайте также:

Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФ

Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#интервью
#артист
#рф
#иностранный агент
#моргенштерн
#ксения собчак
Читайте нас в
Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане
15 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.

Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика. 

Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent. 

Читайте также: 

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

*Признан иностранным агентом на территории РФ

**Признан иностранным агентом на территории РФ
#артист
#иноагент
#рестораны
#москва
#день рождения
#блогер
Читайте нас в
Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество
15 ноября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста. 

С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил. 

Обманутый инвестор потребовал привлечь к ответственности Деревянко и его партнёра. 

Читайте также: 

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
#деньги
#предприниматель
#актёр
#криптовалюта
#москва
#полиция
Читайте нас в
Экс-депутат Худяков: Пугачева может эмигрировать в США
15 ноября 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Пугачева и Максим Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что Орбакайте с семьёй уже давно живёт в Майами. В США также перебрался и внук Пугачёвой Никита Пресняков.

Читайте также:

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

Судебные приставы разыскивают внука Пугачёвой из-за долгов

Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму


*Является иностранным агентом
#сша
#израиль
#алла пугачёва
#запад
Читайте нас в
Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США
15 ноября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу Александру Цекало в США, куда он переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.
Лолита пояснила, что бывшему супругу она звонила по работе. Певице нужно было, чтобы Цекало подписал разрешение по авторским правам на одну из их совместных композиций.

«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать», — поделилась Лолита.

Читайте также:

Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
#певица
#мужчина
#россия
#сша
Читайте нас в
«Ангел и демон»: Щербакова и Загитова выбрали контрастные образы для светского мероприятия
Щербакова и Загитова появились на красной дорожке в вечерних платьях
14 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица» в вечерних платьях. На мероприятие, помимо знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, были приглашены спортсмены. Об этом пишут РИА Новости.

Спортсменки, которые весной этого года попали на обложку журнала Voice, прибыли на красную дорожку  в платьях длины макси. Загитова выбрала для себя черное платье с корсетом и полупрозрачной юбкой, а Щербакова нарядилась в образ в виде белого платья с длинными руками и открытым декольте.

Гости премии оценили образы фигуристок, а некоторые даже заметили, что все внимание камер было приковано как раз именно к девушкам.

Ранее сообщалось, что актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериале «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов

Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
#спортсмены
#шоу
#новости
#мероприятия
#одежда
Читайте нас в
Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке
14 ноября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита рассказала, что недостаточно изменяла в браке.
Артистка призналась в этом в YouTube-шоу «Без воды».

«Изменяла я мало, к сожалению. Я очень боялась, а не потому что не хотела. Мне казалось, что это так неприлично и ужасно! А когда я изменила, то еще пришла и рассказала. Надо было видеть выражение лица моего партнера. Он-то это делал с завидным постоянством. Потом я поняла, что в принципе он и не против был бы», —говорит Лолита. 
По словам певицы, она полгода живёт одна. Рядом с собой она хочет видеть мужчину равного ей по финансовому и интеллектуальному положению. Лолита признаётся, что в прошлом могла сильно снижать свои требования к мужчине и встречаться с глупым человеком, боясь одиночества.

У Лолиты есть 25-летняя дочь Ева. Она окончила филологический факультет в Варшавском университете, но работу пока не нашла. По словам Лолиты, Еве трудно устроиться по профильному образованию в Болгарии, но от дочери она этого и не требует.

Читайте также:

Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов

Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
#певица
#шоу-бизнес
#артист
#брак
#семья
Читайте нас в
Достижения.рф