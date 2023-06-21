SHOT: Блиновскя прибыла в Пресненский суд

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Елена Блиновская прибыла в суд для решения о продлении домашнего ареста
Осужденная за неуплату налогов блогерша Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд Москвы, сообщает Telegram канал SHOT.
Сегодня должен решиться вопрос о продлении домашнего ареста для автора марафонов по исполнению заветных желаний.
По информации СМИ, на любые вопросы журналистов Блиновская отвечать отказывается. Адвокаты заявляют, что блогерше запрещено общаться с прессой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Сегодня должен решиться вопрос о продлении домашнего ареста для автора марафонов по исполнению заветных желаний.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева