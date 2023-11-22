SHOT: Певец Шарлот был задержан после своего возвращения из Еревана в Петербург

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Скандально известный певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт, был задержан нарядом полиции в аэропорту Пулково сразу после того, как прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Об этом сообщает 22 ноября Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России. Теперь ему может грозить за это до пяти лет лишения свободы.
Ранее Шарлот заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Певец и блогер даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.
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