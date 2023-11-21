Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы имеет бизнес в Крыму

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Семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), объявленной накануне в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
При этом, по данным Shot, на Джамаладинова не зарегистрировано ИП и юрлицо, поэтому возникает вопрос о законности ведения бизнеса. Однако возможно именно таким способом родители попытались не «засветиться» в России из-за поддержки Украины дочерью.
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