Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир с обновленной концепцией

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В новых выпусках «Давай поженимся» будут затронуты темы семьи и здоровых отношений.
Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что проект будет ориентироваться на создание семьи и выстраивание здоровых отношений.
Пока неизвестно когда шоу появится в эфире. В анонсе на сайте написано, что «скоро».
Программы «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Кто хочет стать миллионером?» пропали из эфира в конце февраля прошлого года.
Ранее глава Первого канала Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся» вновь выйдет в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также добавил, что уже 19 августа возобновятся съёмки популярного шоу про отношения с участием ведущей Ларисы Гузеевой.
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«15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе — вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!», —сообщила о возвращении шоу Лариса Гузеева.
Программы «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Кто хочет стать миллионером?» пропали из эфира в конце февраля прошлого года.
Ранее глава Первого канала Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся» вновь выйдет в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также добавил, что уже 19 августа возобновятся съёмки популярного шоу про отношения с участием ведущей Ларисы Гузеевой.
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Мария Фирсова