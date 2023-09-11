Шоумен Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Российский юморист, телеведущий и резидент Comedy Club Тимур Родригез объявил о разлуке с женой Анной Каримовой. Брак продлился 16 лет. Об этом шоумен заявил в своих социальных сетях.
Тимур добавил, что рассказал о разводе публично, чтобы миновать возможные слухи и домысли. Комментировать больше он эту тему не будет.
Пара официально зарегистрировала отношения в 2007 году, спустя полтора года родился первенец. Сейчас у пары осталось двое сыновей - Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.).
В 2022 году Тимур рассказывал о проблемах в отношениях на почве ревности. Что стало причиной развода сейчас — неизвестно.
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«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», — сообщил Родригез.
Пара официально зарегистрировала отношения в 2007 году, спустя полтора года родился первенец. Сейчас у пары осталось двое сыновей - Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.).
В 2022 году Тимур рассказывал о проблемах в отношениях на почве ревности. Что стало причиной развода сейчас — неизвестно.
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Алина Юрчак