Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом, так как он очень привязан к России. Об этом Шуфутинский сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Шансонье отметил, что за пределами нашей страны его настораживает отношение к россиянам. По его словам, во многих государствах на сегодняшний день реабилитируется нацизм. Шуфутинский добавил, что те страны, которые это приветствуют, для певца являются враждебными.
Певец подчеркнул, что очень любит Москву и Россию.
Ранее Шуфутинский заявил, что он с молоком матери впитал ненависть к фашизму, и страна, где допустим и культивируется фашизм, является для него врагом. Он объяснил, что ранее не говорил публично о своей позиции к специальной военной операции, так как занимается развлечением людей на своих концертах, а не высказывает лозунги.
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