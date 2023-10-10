Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийных убийц

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Сын актрисы Яковлевой Денис Шальных набил татуировку с изображением Джеффри Дамера.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных набил себе татуировки с изображениями Джеффри Дамера и Теда Банди. Об этом бодибилдер рассказал в программе «Кадони шоу», которая выходит на RuTube. Мужчина рассказал, что решил набить себе портреты известных серийных убийц не из-за симпатии к ним, а из-за реакции общества.
Но сын Яковлевой отметил, что ему нравятся некоторые моменты биографий Дамера и Банди.
Несколько лет назад Елена Яковлева говорила, что её сын планирует свести все татуировки. По её словам, он созрел и решил исправлять ошибки молодости. Но в 2021 году стало известно, что Шальных не смог удалить татуировки на лице.
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«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», —сказал Денис Шальных.
Несколько лет назад Елена Яковлева говорила, что её сын планирует свести все татуировки. По её словам, он созрел и решил исправлять ошибки молодости. Но в 2021 году стало известно, что Шальных не смог удалить татуировки на лице.
«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — рассказал Шальных.Специалистка Екатерина Федина потом показывала процесс обработки кожи лазером. Это сильно травмирует кожу. По словам Фединой, Денис отказался от идеи сводить все татуировки. Причиной стала индивидуальная реакция организма.
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Мария Фирсова