Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
42-летний Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.
Теперь данным вопросом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.
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Теперь данным вопросом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.
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Екатерина Коршунова