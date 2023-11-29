Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста после перенесенного инфаркта

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Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский рассказал о текущем состоянии народного артиста Михаила Боярского, которого госпитализировали двумя днями ранее с информантом. Об этом сообщает РИА Новости.
Сын артиста сообщил, что отец поправляется. Он рассказал, что 73-летнего артиста появился аппетит и что он даже начал раздавать автографы.
«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», — заявил Сергей Боярский.
Ранее сообщалось, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что СМИ, которые публикуют ее стары фотографии, обесценивают ее достижения и просто завидуют. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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