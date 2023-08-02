СК проверит Собчак и актёра-иноагента Панина* на публичное оправдание терроризма

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Следственный комитет проверит Ксению Собчак и актёра-иноагента Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после их интервью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» актер Панин* призывает людей стать террористами. По информации Mash, интервью просмотрели участники из организации «Лига безопасного интернета», которые направили обращение в правоохранительные органы.
Отмечается, что Собчак и ее команда также попадают под проверку, так как они вставили скриншот поста Панина*, где он восхищается прошлогодним терактом ВСУ на Крымском мосту. Если по результатам проверки правонарушения будут выявлены, то уголовное дело заведут не только на актёра, но и на Собчак.
*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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Отмечается, что Собчак и ее команда также попадают под проверку, так как они вставили скриншот поста Панина*, где он восхищается прошлогодним терактом ВСУ на Крымском мосту. Если по результатам проверки правонарушения будут выявлены, то уголовное дело заведут не только на актёра, но и на Собчак.
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Екатерина Коршунова