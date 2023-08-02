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СК проверит Собчак и актёра-иноагента Панина* на публичное оправдание терроризма

02 августа 2023, 14:08

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет проверит Ксению Собчак и актёра-иноагента Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после их интервью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» актер Панин* призывает людей стать террористами. По информации Mash, интервью просмотрели участники из организации «Лига безопасного интернета», которые направили обращение в правоохранительные органы.

Отмечается, что Собчак и ее команда также попадают под проверку, так как они вставили скриншот поста Панина*, где он восхищается прошлогодним терактом ВСУ на Крымском мосту. Если по результатам проверки правонарушения будут выявлены, то уголовное дело заведут не только на актёра, но и на Собчак.


*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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#рф
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Гарик Сукачёв продолжит выступать, несмотря на недавнюю госпитализацию
02 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/dannikonov

Рок-музыкант Гарик Сукачёв будет выступать на предстоящем концерте в Воронеже, его дальнейшие концерты состоятся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что концерт музыканта в Воронеже состоится 20 августа. По информации Mash, также принимаются заказы на этот месяц на корпоративы с участием Сукачёва. Стоимость такого выступления составляет восемь миллионов рублей.

Напомним, 29 июля медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт в Карелии прошел без участия музыканта.

После рок-музыкант опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Сам музыкант пообещал приехать туда еще раз и выступить. Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.

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#концерт
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#госпитализация
#музыкант
#рок
#больницы
#медики
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Певица Монеточка* получила очередной штраф за отсутствие маркировки иноагента
01 августа 2023, 16:49

Фото: iStock/Michał Chodyra

1 августа Басманный суд российской столицы вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тыс. рублей за то, что она в очередной раз нарушила правила обозначения деятельности иностранного агента. Об этом передает ТАСС.
«Суд признал Гырдымову Е. А. (Монеточку* – ред.) виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей», - рассказали в суде.

Таким образом, штраф певица получила из-за отсутствия маркировки иноагента в опубликованных постах певицы в её соцсетях.

Напомним, в январе текущего года российскую певицу и автора песен Елизавету Гырдымову под псевдонимом Монеточка* внесли в реестр иноагентов. В июне Басманный суд Москвы оштрафовал её на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. После этого на нее был составлен второй протокол.

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*признан иноагентом в РФ
#суд
#штраф
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#наказание
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#рф
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Блогера Александра Шпака обвиняют в дискредитации ВС РФ
01 августа 2023, 13:34

Фото: iStock/Akintevs

На блогера Александра Шпака заведено уголовное дело, он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Теперь Тверской суд Москвы будет рассматривать его дело о дискредитации российских сил.

Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Все его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.

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#суд
#дело
#мужчина
#солдат
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Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
01 августа 2023, 11:09

Фото: iStock/utah778

Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию поста без указания на деятельность иноагента в социальной сети. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
За правонарушение к административной ответственности исполнителя привлёк Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга.

В материалах дела указывается, что пост без указания того, что он написан иноагентом, Oxxxymiron* выложил в социальной сети ВКонтакте 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

*признан Минюстром РФ иноагентом

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#пост
#иностранный агент
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Умер актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд
01 августа 2023, 01:25

Фото: iStock/dragana991

Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. CМИ считают, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося совсем недавно.
«Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — говорится в заявлении семьи Клауда.



Ангус Клауд — восходящая звезда Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO запомнили его по роли наркодилера Феско (2019–2022). После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах.

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#актеры
#сериал
#смерть
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Джонни Депп посетит Россию в ноябре
31 июля 2023, 16:22

Фото: iStock/dannikonov

Американский актёр Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Целью приезда артиста станет запись совместного трека с российской группой «ЯМОРЕ». А также выступление с собственной музыкальной группой Hollywood Vampires в рамках международного тура.

Пиар-менеджер «ЯМОРЕ» сообщила, что в настоящее время состояние Джонни ещё не стабилизировалось после потери сознания в Будапеште. Но в группе выражают надежду на скорейшее выздоровление артиста и приезд в Россию.

Приезд звезды назначен на 10 ноября.

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#актёр
#артист
#концерт
#россия
#музыка
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Гарик Сукачёв опубликовал видео с извинениями из больницы
30 июля 2023, 16:52

Фото: iStock/Pro2sound

Рок-музыкант Гарик Сукачёв опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Об этом пишет телеграм-канал 112.
По словам музыканта, на концерте в Карелии выступит его команда, сам Сукачёв пообещал приехать туда еще раз и выступить.

Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.

Напомним, ранее медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть. 

30 июля также госпитализировали актрису Ирину Мирошниченко. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.

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#концерт
#грипп
#госпитализация
#билеты
#медики
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Вера Брежнева вернулась в родную Украину
28 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/marchmeena29

Певица Вера Брежнева развелась с мужем и уехала на Украину. Об этом сообщает «Утро.ру».
Уже несколько месяцев не угасают слухи о том, что Вера Брежнева развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе. Считается, что именно артистка стала инициатором разрыва, поскольку была недовольна молчанием мужа. Брежнева требовала, чтобы он публично высказывался против России.

Вера уехала в Киев и поселилась в квартире, доставшейся ей после раздела имущества, сообщает «Утро.ру».

На своей странице в одной из соцсетей она написала: «Моя самая долгожданная поездка».

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Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода

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#шоу-бизнес
#развод
#украина
#киев
#певица
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Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода
28 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Известная телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своём взгляде на мир после развода. Об этом сообщает «Дни.ру».
Галич вышла замуж за Алана Басиева после полугода отношений. Но брак продлился недолго. Родив сына, телеведущая развелась с супругом. Развод дался ей тяжело, быть матерью одиночкой – не то, о чём мечтала Галич. Однако она смогла найти в себе силы и жить дальше, но уже с философским мировоззрением.

На фестивале VK Fest 2023 она рассказала поклонникам о своём печальном опыте, но посоветовала не унывать, а запомнить, что, «если ты понял, в чём урок, отпусти учителя». Также она добавила, что научилась в каждом человеке видеть того, кто даст ей какие-то новые знания и умения, отмечает «Дни.ру».

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#шоу-бизнес
#телевидение
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