Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате миллиард рублей за 10 дней

Фото: istockphoto/aerogondo
Фильм-сказка «По щучьему велению», вышедшая в прокат 26 октября, накануне, 4 ноября, преодолела по кассовым сборам миллиардный рубеж. Эксперты считают, что это только начало и картина сможет составить достойную конкуренцию «Чебурашке».
Сказка «По щучьему велению» опередила «Вызов» по скорости, с которой ей покорился рубеж в миллиард рублей. Тот набрал эту сумму за 13 дней. Но фильм Войтинского уступает по этому показателю «Чебурашке», который собрал миллиард в прокате всего за три дня.
Читайте также:
В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»
В Московской области состоится благотворительный кинофестиваль
Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов
Александр Бойцов