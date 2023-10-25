Снова ты попал на ТВ: «Фабрика звёзд» вернётся на российские экраны

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Телеканал ТНТ в нынешнем телевизионном сезоне запустит легендарное телешоу «Фабрика звёзд» в обновленном формате. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки на презентации программ нового сезона.
Проект получил название «Новая Фабрика звёзд», а кастинги для участия в нем начнутся по всей России уже 26 октября.
По её словам, российская музыкальная индустрия сегодня нуждается в перезагрузке. Раскрутка начинающих исполнителей через соцсети не идёт ни в какое сравнение с профессиональным подходом в этой области.
Первый выпуск «Фабрики звёзд» вышел на «Первом канале» в 2002 году. Шоу очень быстро стало популярным и подарило российской эстраде множество ныне звёздных исполнителей, среди которых Полина Гагарина, Тимати, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Пьер Нарцисс и другие. Телепроект выходил вплоть до 2007 года, а затем ненадолго вернулся на экраны в 2011–2012 годах.
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«Вы помните, что я говорила про музыку, и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет — "Новая Фабрика звезд" на телеканале ТНТ», — сказала Канделаки.
Первый выпуск «Фабрики звёзд» вышел на «Первом канале» в 2002 году. Шоу очень быстро стало популярным и подарило российской эстраде множество ныне звёздных исполнителей, среди которых Полина Гагарина, Тимати, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Пьер Нарцисс и другие. Телепроект выходил вплоть до 2007 года, а затем ненадолго вернулся на экраны в 2011–2012 годах.
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