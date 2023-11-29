Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти

Один из самых популярных российских исполнителей Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) потребовал один миллион рублей компенсации от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.