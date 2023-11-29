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Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти

Собчак обвинила СМИ в попытках обесценить ее карьеру, публикуя старые фото
29 ноября 2023, 17:44
Фото: istock / badahos

Фото: istock / badahos

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что СМИ, которые публикую ее стары фото, обесценивают ее достижения.
Об этом она рассказала на форуме «Грани личного бренда — 2023», пишет News.ru.

Собчак заявила, что является единственной девушкой в РФ, которая смогла после работы в реалити-шоу «Дом-2» заняться серьезным медиабизнесом. Журналистка отметила, что преодолевала этот путь на протяжении 15 лет.


«Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть», — добавила телеведущая.
Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#шоу
#рф
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«Ждет смерти Путина»: Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ
29 ноября 2023, 11:20

Фото: iStock/Sonate

Пранкеры Вован и Лексус позвонили по видеосвязи звезде шоу «Голос» Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Она призналась, что спонсировала ВСУ и ждет смерти президента России Владимира Путина.
«Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. И чтобы ментально выздороветь, бывшая звезда каждый день ждет смерти российского президента», - говорится в Telegram-канале пранкеров.

По ее словам, она спонсировалась украинскую армию, отметив, что «хороший русский — это мертвый русский» и предложила написать её имя на украинских ракетах, которыми будут наносить удары по Донецку.

Она также сообщила, что ждет пока ее муж получит новый паспорт, тогда они планируют прилюдно сжечь российские паспорта и уехать. Сейчас Наргиз проживает в Казахстане, и по ее словам, большинство местных жителей поддерживают Россию, что ей не нравится.

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Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились
28 ноября 2023, 18:54

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился. Об этом сообщила PR-менеджер знаменитого артиста и певца Надежда Дуванова.
В настоящее время актер уже переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату отделения кардиологии Мариинской больницы, передает телеграм-канал SHOT. В лечебное учреждение Боярский был доставлен накануне, 27 ноября, с подозрением на инфаркт. Его сразу же поместили в реанимацию.

Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно. Ему назначена серия обследований и анализов. Врачи проводят необходимые процедуры, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Сколько именно Боярский пробудет в больнице, пока неизвестно.

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#диагноз
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Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей
28 ноября 2023, 18:27

Фото: фотобанк Московской области

Российский певец Филипп Киркоров заявил о прекрасных отношениях с матерью народной артистки СССР Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной.
«У меня была прекрасная теща, мама Аллы Зинаида Архиповна, она любила меня. Всё время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — поделился в беседе с NEWS.ru Киркоров.

Об этом, к слову, он рассказал на премьерном показе фильма «Тёща», где снялись актриса Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей. За Киркоровым числилось 5 587 333 рублей долга. При этом, ранее сумма была в два раза меньше. Не исключено, что сумма может измениться, поскольку ранее Киркоров уже судился с налоговой службой.

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#артист
#рф
#киркоров
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«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника
Волочкова назвала смерть бывшего любовника ужасом
28 ноября 2023, 15:03

Фото: Telegram-канал А. Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.

По ее словам, они вместе провели 18 дней на Мальдивах, а потом расстались друзьями. Балерина рассказала, что последний раз общалась в бывшим любовников мае текущего года. И отказалась отвечать на вопрос, пойдет ли на его похороны.

Ранее адвокат Кузнецова Александр Бенхин опроверг смерть своего подзащитного, при этом источник Shot утверждает, что информация о его кончине поступила из московского СИЗО №1 примерно в 13:40.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.

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#адвокат
#похороны
#отношения
#сизо
#информация
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Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо
Певца Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо Леденёв
28 ноября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденёв не рассчитал силу и едва не задушил певца Прохора Шаляпина. Об этом сообщает Pravda.ru.
Отмечается, что накануне мужчины встретились на съёмках передачи «Дзюдо со звездами». Шаляпин решил выйти на ринг вместе с Леденёвым, однако это решение чуть не стоило ему жизни. Дзюдоист, не рассчитав силы, едва не задушил артиста, в результате чего Шаляпин потерял сознание. 

Врачи, присутствовавшие на съёмочной площадке, оперативно оказали певцу медицинскую помощь, благодаря которой он вскоре пришёл в себя. 

Чемпион мира, комментируя инцидент, сказал, что слегка «переборщил». 

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Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию

Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем

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#врачи
#помощь
#дзюдо
#инцидент
#певец
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Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию
28 ноября 2023, 12:00

Фото: iStock/Gumpanat

Советской и российской актрисе, вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ещё в начале осени 75-летняя Поргина почувствовала боли в левой части живота. Однако актриса отказалась от обращения в больницу. Лишь два месяца спустя она отправилась к врачу, который диагностировал доброкачественную опухоль ободочной кишки. 

Женщине провели срочную операцию, которая прошло успешно. 

В настоящее время Поргина проживает в Дубае. Она покинула театр «Ленком», в котором служила большую часть жизни вместе с мужем. По её словам, причиной для такого шага стало новое руководство, не нацеленное на создание искусства, и отсутствие великих партнёров. От игры в массовых сценах Поргина отказалась, поскольку такие роли для вдовы Николая Караченцова – унизительны. 

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#операция
#актриса
#опухоль
#госпитализация
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Умер 38-летний актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич
27 ноября 2023, 19:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 39-м году жизни скончался известный российский актер Евгений Шепелевич. Более всего он запомнился зрителям по ролям в криминальных сериалах «Литейный, 4» и «Невский».
Родился Евгений Шепелевич 16 августа 1985 года. Его дебют на телеэкране состоялся в середине нулевых, когда он снялся в криминальной драме «Литейный, 4». В послужном списке актера участие в таких проектах, как «Высокие ставки», «Подсудимый», «Последняя статья журналиста», «Шпион № 1», «Великолепная пятерка». Принял он также участие в популярном сериале «Невский».

В последние годы Евгений Шепелевич не снимался. На телеэкранах зрители в последний раз могли увидеть его в 2020 году. Известно, что артист умер еще 20 ноября. Причина смерти и детали пока не сообщаются.

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#актёр
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#сериал
#артист
#проект
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Крид через суд потребовал от Мизулиной миллион рублей за опороченную честь
27 ноября 2023, 12:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Один из самых популярных российских исполнителей Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) потребовал один миллион рублей компенсации от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Егор Крид подал в суд на общественного деятеля после того, как она публично назвала его «главным скамером страны». Слушание по делу состоится 14 декабря. 

Отметим, что Егор Крид неоднократно рекламировал в своих социальных сетях азартные игры, казино и ставки на спорт. Мизулина, в свою очередь, выступает за запрет подобной рекламы на территории РФ.

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#компенсации
#певец
#интернет
#реклама
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Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем
26 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Врачи обнаружили у артистки аритмию и ишемическую болезнь.
По данным SHOT, Марина Хлебникова узнала о диагнозах после случайной травмы ноги. Певица оказалась в больнице с открытой раной пятки: она наступила на какой-то острый инструмент. После пожара в её квартире там до сих пор выполняются мелкие ремонтные работы. 

Медики оперативно обработали рану, исключили заражение и на всякий случай отправили певицу на обследование, во время которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем: аритмия и ишемия. 

Сейчас Марина Хлебникова находится в постоянном контакте с кардиологом, контролирующим её план лечения. Также, по данным SHOT, Хлебникова страдает от артрита: снимать острую боль помогают сильные препараты. При этом, по словам представителя певицы, Хлебникова не выбилась из рабочего графика и продолжает активно выступать.

В 2021 году Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара в её квартире на Ратной улице в Москве. У певицы были сильные ожоги по всему телу и отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара называли непотушенную сигарету. 

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#сердце
#шоу-бизнес
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