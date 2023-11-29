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Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа

Собчак высказалась о секс-сценах мужа Богомолова
29 ноября 2023, 23:09
Фото: iStock/Adam Yee

Фото: iStock/Adam Yee

Журналистка Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием своего супруга, режиссёра Константина Богомолова.

В социальной сети Instagram* телеведущая ответила на вопрос, как она относится к секс-сценам с мужем, фразой «как же надо нас не понимать».

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала «Кеша»: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — написала Собчак в посте.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#ксения собчак
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60-летняя актриса рассказала как перенесла ЭКО и беременность в позднем возрасте
Звезда фильма «Рокки» Бриджит Нильсен рассказала, как родила ребенка в 55 лет
29 ноября 2023, 21:22

Фото: istock / YakobchukOlena

Датская актриса, фотомодель и певица Бриджит Нильсен поделилась, в чем заключаются особенности беременности и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после 55 лет. О трудностях, который ей пришлось преодолеть, она рассказала изданию People.

Бриджит, которой сейчас 60 лет, в 2018 году родила пятого ребенка. Она стала матерью в 55 лет после 13 неудачных попыток искусственного оплодотворения. 

«Принимать гормоны, делать все анализы — я думаю, что это испытание не для всех. И это дорого, но, если у вас есть надежда и эта мечта, нужно следовать за ней. Просто узнать как можно больше, поговорить с людьми, которые уже пережили подобное и могут помочь и направить», — поделилась опытом актриса.
Звезда поделилась, что было страшно, что она не сможет выносить ребенка. При этом, эта беременность стала самой легкой из всех пяти. 

Она также призвала женщин, которые хотят детей, но не имею постоянного партнера, не отказываться от счастья материнства. 

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#киркоров
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Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста после перенесенного инфаркта
Сын Боярского: Отец находится под наблюдением медиков после инфаркта
29 ноября 2023, 21:03

Фото: istock / sudok1

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский рассказал о текущем состоянии народного артиста Михаила Боярского, которого госпитализировали двумя днями ранее с информантом. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын артиста сообщил, что отец поправляется. Он рассказал, что 73-летнего артиста появился аппетит и что он даже начал раздавать автографы. 

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», — заявил Сергей Боярский.
Сообщается, что звезда театра и кино находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что СМИ, которые публикуют ее стары фотографии, обесценивают ее достижения и просто завидуют. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#отец
#депутат
#рф
#сын
#здоровье
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Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти
Собчак обвинила СМИ в попытках обесценить ее карьеру, публикуя старые фото
29 ноября 2023, 17:44

Фото: istock / badahos

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что СМИ, которые публикуют ее старые фото, обесценивают ее достижения.
Об этом она рассказала на форуме «Грани личного бренда — 2023», пишет News.ru.

Собчак заявила, что является единственной девушкой в РФ, которая смогла после работы в реалити-шоу «Дом-2» заняться серьезным медиабизнесом. Журналистка отметила, что преодолевала этот путь на протяжении 15 лет. 

«Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть», — добавила телеведущая.
Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фото
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#ксения собчак
#шоу
#рф
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«Ждет смерти Путина»: Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ
29 ноября 2023, 11:20

Фото: iStock/Sonate

Пранкеры Вован и Лексус позвонили по видеосвязи звезде шоу «Голос» Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Она призналась, что спонсировала ВСУ и ждет смерти президента России Владимира Путина.
«Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. И чтобы ментально выздороветь, бывшая звезда каждый день ждет смерти российского президента», - говорится в Telegram-канале пранкеров.

По ее словам, она спонсировалась украинскую армию, отметив, что «хороший русский — это мертвый русский» и предложила написать её имя на украинских ракетах, которыми будут наносить удары по Донецку.

Она также сообщила, что ждет пока ее муж получит новый паспорт, тогда они планируют прилюдно сжечь российские паспорта и уехать. Сейчас Наргиз проживает в Казахстане, и по ее словам, большинство местных жителей поддерживают Россию, что ей не нравится.

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#паспорт
#война
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Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились
28 ноября 2023, 18:54

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился. Об этом сообщила PR-менеджер знаменитого артиста и певца Надежда Дуванова.
В настоящее время актер уже переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату отделения кардиологии Мариинской больницы, передает телеграм-канал SHOT. В лечебное учреждение Боярский был доставлен накануне, 27 ноября, с подозрением на инфаркт. Его сразу же поместили в реанимацию.

Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно. Ему назначена серия обследований и анализов. Врачи проводят необходимые процедуры, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Сколько именно Боярский пробудет в больнице, пока неизвестно.

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#диагноз
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Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей
28 ноября 2023, 18:27

Фото: фотобанк Московской области

Российский певец Филипп Киркоров заявил о прекрасных отношениях с матерью народной артистки СССР Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной.
«У меня была прекрасная теща, мама Аллы Зинаида Архиповна, она любила меня. Всё время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — поделился в беседе с NEWS.ru Киркоров.

Об этом, к слову, он рассказал на премьерном показе фильма «Тёща», где снялись актриса Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей. За Киркоровым числилось 5 587 333 рублей долга. При этом, ранее сумма была в два раза меньше. Не исключено, что сумма может измениться, поскольку ранее Киркоров уже судился с налоговой службой.

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#мама
#артист
#рф
#киркоров
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«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника
Волочкова назвала смерть бывшего любовника ужасом
28 ноября 2023, 15:03

Фото: Telegram-канал А. Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.

По ее словам, они вместе провели 18 дней на Мальдивах, а потом расстались друзьями. Балерина рассказала, что последний раз общалась в бывшим любовников мае текущего года. И отказалась отвечать на вопрос, пойдет ли на его похороны.

Ранее адвокат Кузнецова Александр Бенхин опроверг смерть своего подзащитного, при этом источник Shot утверждает, что информация о его кончине поступила из московского СИЗО №1 примерно в 13:40.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.

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#адвокат
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#информация
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Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо
Певца Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо Леденёв
28 ноября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденёв не рассчитал силу и едва не задушил певца Прохора Шаляпина. Об этом сообщает Pravda.ru.
Отмечается, что накануне мужчины встретились на съёмках передачи «Дзюдо со звездами». Шаляпин решил выйти на ринг вместе с Леденёвым, однако это решение чуть не стоило ему жизни. Дзюдоист, не рассчитав силы, едва не задушил артиста, в результате чего Шаляпин потерял сознание. 

Врачи, присутствовавшие на съёмочной площадке, оперативно оказали певцу медицинскую помощь, благодаря которой он вскоре пришёл в себя. 

Чемпион мира, комментируя инцидент, сказал, что слегка «переборщил». 

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#помощь
#дзюдо
#инцидент
#певец
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Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию
28 ноября 2023, 12:00

Фото: iStock/Gumpanat

Советской и российской актрисе, вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ещё в начале осени 75-летняя Поргина почувствовала боли в левой части живота. Однако актриса отказалась от обращения в больницу. Лишь два месяца спустя она отправилась к врачу, который диагностировал доброкачественную опухоль ободочной кишки. 

Женщине провели срочную операцию, которая прошло успешно. 

В настоящее время Поргина проживает в Дубае. Она покинула театр «Ленком», в котором служила большую часть жизни вместе с мужем. По её словам, причиной для такого шага стало новое руководство, не нацеленное на создание искусства, и отсутствие великих партнёров. От игры в массовых сценах Поргина отказалась, поскольку такие роли для вдовы Николая Караченцова – унизительны. 

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#опухоль
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