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Собчак запретила шутить про 3 сентября

03 сентября 2023, 11:50
Фото: iStock/batuhan toker

Фото: iStock/batuhan toker

Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про 3 сентября.
О шутках про 3 сентября написала в своём Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она запретила шутить про 3 сентября.

Шутки над строчками из популярной песни Михаила Шуфутинского под названием «Третье сентября», по мнению Собчак, давно перестали быть смешными.

«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь».
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября». По его словам, почувствовал песню «своей» сразу же, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.

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#песня
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Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»
03 сентября 2023, 09:12

Фото: iStock/batuhan toker

Певец Михаил Шуфутинский признался, что фанаты приурочивают важные события к 3-му сентября.
«КП» узнал у Михаила Шафутинского его отношение к известной композиции. По словам певцы, к треку «Третье сентября» нет клипа, и он не пытался специально раскручивать эту песню.
 
Шуфутинский рассказал, что почувствовал песню «своей» сразу, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
 
«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это моё. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай её», — вспомнил Михаил Шуфутинский.
В 2023 году хиту «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Многие годы песня и строчки из композиции являются популярным мемом. При этом, по словам артиста, миллиона долларов он на песне не заработал.

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#певец
#музыка
#артист
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Пугачева продала свой второй замок с долгом за газ
Алла Пугачева продала свой второй замок в Подмосковье
01 сентября 2023, 12:24

Фото: iStock/Yuliya

Подмосковный замок Аллы Пугачевой, в котором накопился долг за газ в 15 тысяч рублей, уже не принадлежит певице, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что шикарный замок Пугачевой в Троицком районе Подмосковья является газовым должником. Газовщики подали на певицу в суд, с просьбой выплатить им 15,5 тысяч рублей.

Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.

Отмечается, что предприниматель пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу.

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#суд
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#долги
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Помощница Пугачевой рассказала, когда примадонна планирует вернуться в Россию
Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении звезды в Россию
01 сентября 2023, 09:53

Фото: Фотобанк Московской области

Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию, в интервью «Абзац».
Ранее звездный стилист Джордж Ровалс, который называет себя другом артистки, заявил, что она поделилась с ним планами о возвращении на Родину. 

«Я не знаю, кто это (Джордж Ровалс), никакой информации о её приезде нет. (Она) нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О её творческих планах я не в курсе», – прокомментировала ситуацию Чупракова. 

Напомним, не так давно Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское. 

В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.

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Галкин* заявил об отмене его концертов в Казахстане на государственном уровне

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*Признан иноагентом на территории РФ.

#израиль
#бизнес
#певица
#алла пугачёва
#супруги
#звёзды
#стилист
#рф
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Галкин* заявил об отмене его концертов в Казахстане на государственном уровне
31 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Sonate

Артист Максим Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов в октябре.
«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет», — говорит Галкин в видеообращении.

По мнению артиста, он «страшен» казахстанским властям, поэтому они испугались проводить его концерт. Галкин уверен, что в настоящее время в Казахстане существует государственный запрет на его концерты.

"Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - отметил Галкин*.
«Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись», — заключил Максим Галкин.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России экстремистская организация
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#артист
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Актриса Мария Кожевникова ждёт четвёртого ребёнка
30 августа 2023, 19:18

Фото:istockphoto/netrun78

Экс-депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова объявила о скором пополнении в семье.
Мария Кожевникова, которая воспитывает троих сыновей, в скором времени вновь станет мамой.
 
«Даже многие друзья и знакомые не знают», - написала актриса в социальной сети под своим портретом с округлившимся животом.
Ребёнок родится в скором времени. Радостной новостью Кожевникова поделилась в годовщину венчания с бизнесменом Евгением. Ровно 10 лет назад они обвенчалась в Ницце. При этом официально брак не зарегистрирован, пишут СМИ.
 
«Наша любовь множится», - добавила Мария Кожевникова в сообщении о своей беременности.
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#дети
#актриса
#роды
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Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в Эстонии
Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии
30 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/fergregory

Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей.
«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен. Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен», - прокомментировал ситуацию комик.   

Ранее стало известно, что концерт Галкина*, который был запланирован на 15 сентября в Таллине на площадке Alexela, отменили.

При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал. 

В августе жену Галкина* Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.

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На блогершу Лерчек подали судебный иск на 22 млн рублей
30 августа 2023, 10:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На компанию блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подали в суд из-за экономических споров.
Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что в суд с иском обратилось ООО «Темполайн Логистика» с требованием взыскать с ООО «Би Фит» 22 033 436 рублей. Причиной иска явились экономические споры по гражданским правоотношениям.
 
Сообщается, что Лерчек, являясь учредителем ООО «Би Фит», через него продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился супруг блогерши Артем Чекалин, но он уволился после возбуждения уголовного дела.
 
В марте Лерчек также стала фигурантом 2 уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег  (133 млн рублей). Мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По словам адвоката, семейная пара полностью погасила задолженность по налогам 3 мая.

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#блогер
#суд
#компании
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Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
27 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Комик Андрей Бебуришвили рассказал в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом.
«Вокруг ТВ» пишет, что у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Юморист рассказал, что жена Мария просила пока не раскрывать имя девочки.
 
Телеведущий Павел Воля поздравил комика с пополнением. «Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», —сказал артист.
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной Марии — основательнице книжного клуба. На свадьбе присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.

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#дети
#шоу-бизнес
#артист
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Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
27 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto/vzphotos

Меган Маркл планирует возобновить актёрскую карьеру и рассчитывает в будущем получить премию «Оскар».
Life & Style, ссылаясь на источник из окружения герцогини, пишет, что Меган Маркл начала переговоры с «известными режиссёрами и продюсерами», желая возобновить актерскую карьеру.
 
«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — поделился информацией источник.
По словам инсайдера, за последние 5 лет у Меган была «куча предложений», но Маркл отказывалась от них сначала из-за королевской жизни, а потом из-за переезда в Голливуд с семьёй. Принц Гарри поддерживает жену в стремлении возобновить карьеру.
 
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».

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#фильм
#шоу-бизнес
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