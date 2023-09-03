Собчак запретила шутить про 3 сентября

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Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про 3 сентября.
О шутках про 3 сентября написала в своём Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она запретила шутить про 3 сентября.
Шутки над строчками из популярной песни Михаила Шуфутинского под названием «Третье сентября», по мнению Собчак, давно перестали быть смешными.
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Шутки над строчками из популярной песни Михаила Шуфутинского под названием «Третье сентября», по мнению Собчак, давно перестали быть смешными.
«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь».Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября». По его словам, почувствовал песню «своей» сразу же, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
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