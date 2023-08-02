Собчак заявила, что брать интервью у маньяков и других антигероев можно и нужно

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Блогер Ксения Собчак оправдала факт проведения интервью с Алексеем Паниным* несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Собчак утверждает, что все «террористические» высказывания Панина * в выпуске были перекрыты при монтаже совместно с командой юристов.
Она также отметила, что была лично заинтересована в этой беседе, так как ей хотелось понять, как актер Панин* пришёл к таким взглядам.
Напомним, ранее в СК РФ участниками организации «Лига безопасного интернета» было направлено обращение из-за террористических высказываний иноагента Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
«Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — заявила Собчак.
Напомним, ранее в СК РФ участниками организации «Лига безопасного интернета» было направлено обращение из-за террористических высказываний иноагента Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Екатерина Коршунова