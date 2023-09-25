Софи Лорен госпитализировали

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Итальянская звезда кино Софи Лорен, которая отметила свое 89-летие в среду, была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве. Информацию об этом предоставил ресторан Sophia Loren в городе Бари, который планировалось открыть с участием актрисы 26 сентября.
«С Софи Лорен произошел несчастный случай, она упала сегодня утром в своем доме в Женеве. Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, где были обнаружены несколько переломов бедра. Ей была проведена успешная операция», — говорится в заявлении.Помимо актрисы, при ней находятся ее сыновья, Эдоардо и Карло.
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