Критиковавший СВО солист «Зверей» выступил на Донбассе перед российскими бойцами

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Фронтмен группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.
Пегов опубликовал видео, на котором Рома Зверь в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда в расположении одного из подразделений ДНР. Кроме того, артист под гитару исполняет песни для военных.
Ранее Роман Билык публично критиковал специальную военную операцию (СВО) на Донбассе после её начала. Гражданская позиция исполнителя привела к тому, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.
В июне группа «Звери» должна была выступать в качестве хедлайнера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Ромы Зверя.
Читайте также:
Депутат Романов призвал запретить концерт «Зверей» в Санкт-Петербурге
Стало известно, из-за чего Рома Зверь устроил дебош в самарском баре
Григорий Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики
Ранее Роман Билык публично критиковал специальную военную операцию (СВО) на Донбассе после её начала. Гражданская позиция исполнителя привела к тому, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.
Читайте также:
Депутат Романов призвал запретить концерт «Зверей» в Санкт-Петербурге
Артем Путинцев