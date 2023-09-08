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«Совсем отощала»: Елизавета Боярская поразила публику своим внешним видом

Дочь Михаила Боярского впервые за два года появилась на публике
08 сентября 2023, 16:08
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса Лиза Боярская первый раз за два года появилась на публике. Последние годы актриса предпочитает тихий образ жизни. Девушка помогает фонду поддержки онкобольных детей «Доктор клоун», из-за чего появляются слухи о том, что она больна онкологией. Артистка не комментирует свое здоровье и не поддается провокациям сплетников.

Лиза известна благодаря ролям в картинах «Грозовые ворота», «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение». Ранее девушку замечали только на съемочных площадках и в театрах, объясняла она это недостатком времени, которое артистка предпочитает посвящать работе в театре и семье. Актриса появилась на церемонии Премии Корша, состоявшаяся в московском Театре Наций, прервав свое «отшельничество» длиной в два года. На красной дорожке Боярская была без супруга.

Отметим, что Боярская потрясла публику, в соцсетях пишут про ее исхудавший вид, а выбор черного платья называют неподходящим.

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#здоровье
#актриса
#выбор
#девушка
#шоу-бизнес
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Галкин* выступит с концертом в Астане 8 октября
Казахстанские власти разрешили Галкину* провести концерт в Астане 8 октября
07 сентября 2023, 20:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российскому артисту Максиму Галкину* разрешили выступить в казахской столице Астане 8 октября, в управлении культуры Астаны в интервью «РИА Новости».
«Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ «Казахстан», которое было поддержано», - прокомментировали ситуацию представители правительства. 

Ранее Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей. При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал.

При этом, супруга Галкина Алла Пугачева вышла из своего последнего бизнеса в России в мае 2023 года. Певица сотрудничала с обувным брендом «Эконика» в качестве дизайнера. Она лично смоделировала несколько успешно продаваемых пар. Однако, сейчас на сайте компании осталась всего пара моделей от Пугачевой, да и то с большой скидкой.

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*Является иностранным агентом

#казахстан
#концерт
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Актер Сергей Астахов стал отцом во второй раз
07 сентября 2023, 04:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский актер Сергей Астахов во второй раз стал отцом. Об этом пишет «7Дней».
У артиста в союзе с Викторией Савкеевой родился сын ростом 50 см и весом 3,6 кг. Отмечается, что для возлюбленной Астахова ребенок стал первенцем.

У Сергея также есть дочь Мария, которая появилась на свет в браке с Викторией Адельфиной в 1998 году. Однако в 2011 году супруги развелись. Известно, что Астахов и Савкеева не состоят в браке.

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#ребёнок
#супруги
#сын
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Внучка Гурченко продаёт дачу своей знаменитой бабушки
«КП»: Внучка Гурченко рассказала о продаже унаследованной дачи
06 сентября 2023, 20:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Внучка советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королёва продаст унаследованную дачу. Об этом она рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».
Елена рассказала, что до сих пор (актрисы не стало в 2011 году) не может договориться с отцом Александром Королёвым о доставшемся в наследство имуществе Гурченко. Уточняется, что семье достались две квартиры в центре Москвы, два автомобиля и дача. По словам внучки актрисы, обе квартиры в настоящее время сдаются, а весь доход получает её отец.

Королёва сообщила, что ей всё-таки удалось договориться с отцом о продаже дачи. Сейчас семья заполняет все необходимые документы. Сумма, полученная от продажи, будут пополам поделена между Еленой и её отцом.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал причину продажи дачи Людмилы Гурченко. По его словам, Елена имеет проблемы со здоровьем, и ей нужны деньги на лечение. Кроме того, женщина – мать-одиночка, она самостоятельно воспитывает дочь.

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#дача
#семья
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Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе
06 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/djedzura

Отец популярной российской блогерши Иды Галич Василий Галич устроил разборки на дроге на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
«Спокойно себе ехал, ел хот-дог, а сзади упёрлась тачка и начала сигналить. Смотрю, а там две курицы сидят», - так прокомментировал ситуацию Галич. 

Он заявил, что спокойно выезжал с заправки, ел хот-дог и никуда не торопился. Вдруг, авто позади начало сигналить ему, обгонять, а затем из него показались неприличные жесты. Мужчина решить догнать машину и посмотреть, кто там, однако, увидев в салоне двух девушек, решил не продолжать конфликт.

Оппонентки же описывают ситуацию иначе. По их словам, Галич вылетел с заправки, устроив аварийную ситуацию, затем стал тормозить, блокируя их авто и показывая различные жесты из окна. Они также утверждают, что Галич пытался заставить их остановиться и угрожал им.

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#авто
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#шоссе
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Иосиф Пригожин заявил, что приходил на работу через подвал из-за ЧВК «Вагнер»
06 сентября 2023, 15:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что некоторое время был вынужден заходить в свой офис через подвал из-за постоянной путаницы с главой ЧВК «Вагнер».
Продюсера Пригожина часто путали с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, что создавало много проблем для первого.

Иосиф Пригожин рассказал, что у входа в его офис всегда находились какие-то люди, желавшие встретиться с его однофамильцем. Из-за этого продюсеру пришлось заходить на работу через подвал, чтобы миновать навязчивую публику.

Ранее он рассказал, что к нему в офис часто приходили люди с большими суммами денег и говорили, что они переданы «от пацанов».

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#шоу-бизнес
#продюсер
#офис
#пригожин
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Иосиф Пригожин заявил, что получал «мешки денег от пацанов»
Иосиф Пригожин рассказал, как его путали с главой ЧВК «Вагнер»
06 сентября 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему привозили мешки денег «от пацанов», путая его с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Пригожин рассказал, что в его офис часто приходили люди, которые хотели вступить в ЧВК. Были среди них и те, кто предлагал крупные суммы денег.

«Привозили мешки денег (…) Никто никаких денег не брал, естественно. Приходили люди со словами: «Это от пацанов». Мы говорили: «Это не к нам, это в другое место», – рассказал продюсер.

По словам Иосифа Пригожина, его начали путать с однофамильцем ещё до попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер заявлял, что очень хотел поработать со своей соведущей Лерой Кудрявцевой и был воодушевлён работой. Причины его ухода из передачи неизвестны.

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#шоу-бизнес
#продюсер
#деньги
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Панин*: Непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию
Baza: Панин* раскрыл обстоятельства своего задержания в Таллине
05 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актер Алексей Панин*, который сегодня был задержан в Таллине за пьяный дебош, рассказал, что случилось на самом деле, в интервью Baza.
Напомним, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.

По словам артиста, его действительно задержали, но не в частном доме, а в публичном. Он приехал туда выпить, поскольку алкоголь в Эстонии ночью не продают. 

«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», - прокомментировал ситуацию Панин*.

Артист настаивает на том, что никакого дебоша он не устраивал, и уж точно не нарушал эстонское законодательство.

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#алкоголь
#конфликт
#артист
#эстония
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У Михаила Ефремова в колонии повыпадали нижние зубы
Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы
05 сентября 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Звезда российского ТВ Иван Охлобыстин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в интервью «ТАСС».
«Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — рассказал Охлобыстин. 

Артист отметил, что часто навещает Ефремова вместе с Гариком Сукачевым. Он также выразил надежду на то, что после освобождения актеру удастся вернуться к деятельности в кино и театре. Охлобыстин добавил, что театр «Современник», который сейчас переживает не лучшие времена, как никогда раньше нуждается в таком режиссере как Ефремов. 

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#кино
#театр
#зубы
#артист
#ефремов
#колония
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Отар Кушанашвили рассказал о предлетальном состоянии Алексея Панина*
04 сентября 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Журналист Отар Кушанашвили, который был другом актера Алексея Панина*, рассказал о состоянии сбежавшего из России артиста, в эфире YouTube-шоу.
«Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Журналист отметил, что его бывший друг сам разрушил себя и свою жизнь. Он также посетовал на страшное будущее, которое уготовано Панину*. 

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

*Признан иноагентом на территории РФ.

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