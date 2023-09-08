«Совсем отощала»: Елизавета Боярская поразила публику своим внешним видом

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская актриса Лиза Боярская первый раз за два года появилась на публике. Последние годы актриса предпочитает тихий образ жизни. Девушка помогает фонду поддержки онкобольных детей «Доктор клоун», из-за чего появляются слухи о том, что она больна онкологией. Артистка не комментирует свое здоровье и не поддается провокациям сплетников.
Отметим, что Боярская потрясла публику, в соцсетях пишут про ее исхудавший вид, а выбор черного платья называют неподходящим.
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