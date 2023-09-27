Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества

Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества

27 сентября 2023, 15:39
Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Иск Светланы Бондарчук зарегистрирован в Симоновском районном суде Москвы.
Предметом спора станет совместно нажитое имущество. Тг-канал «Только никому» сообщает, что Светлана Бондарчук претендует на часть недвижимости, а именно загородный коттедж на Рублевском шоссе, 3-комнатную квартиру на Мосфильмовской.

У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.


Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой с 2019 года. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.

Читайте также:

Меладзе намекнул в новой песне на расставание с Брежневой

Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды
#развод
#семья
#имущество
Читайте нас в
KP.RU: Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились втрое
27 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / darkojow

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.

Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины. 

Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».

Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать. 

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 
#евро
#израиль
#концерт
#рф
#деньги
#зарплаты
Читайте нас в
Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба
Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник дохода в США
27 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/batuhan toker

31-летний Никита Пресняков с осени 2022 года живет в США и записывает альбомы со своей группой Multiverse, а также снимает клипы для местных звезд. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По информации издания, Пресняков ищет другие способы заработка. Сообщается, что он предлагает всем желающим эксклюзивный контент, который входит в платную подписку на его странице в запрещенной в РФ социальной сети. 

«За деньги музыкант обещает давать «бейдж подписчика», показывать «закулисье» и гарантирует возможность спросить его «о чем угодно». Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь», — пишет «Утро.Ру».

Отмечается, что изначально стоимость подписки составляла 409 рублей, однако теперь Пресняков снизил цену до 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.

Читайте также:

Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка

«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом

Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

#деньги
#жизнь
#музыкант
#футболист
#рф
Читайте нас в
Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
27 сентября 2023, 09:55

Фото: istock/Natalia Kuzina

Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
«Стархит» пишет, что супруги ждут ещё одного ребёнка.
 
Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению  груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
 
«Плюс один. Спасибо, любимая!» —написал Дмитрий Тарасов в одной из социальных сетей.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарегистрировали брак в январе 2018 года.

Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».

«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.
Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.

Читайте также:

Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды

Звезда сериала «Мухтар» Носик впервые стал отцом
#дети
#роды
#беременные женщины
Читайте нас в
«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом
Даня Милохин обратился к Константину Эрнсту и заявил, что хочет на Первый канал
26 сентября 2023, 22:03

Фот о: istock / Andrey Sayfutdinov

Тиктокер Даня Милохин извинился и попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал. Такое заявление он сделал во время интервью Мадонне Мур.
Даня Милохин был участником сезона «Снова вместе» в шоу «Ледниковый период». Блогер выступал с Евгенией Медведевой. Но в октябре 2022 года Милохин стал участником скандала, сорвав съемки шоу и улетел в Дубай в середине съемок сезона. 

Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал блогер.
Даня рассказал, что ледовый проект научил его дисциплинированности, но в какой-то момент ему надоело. Сейчас же он понял свои ошибки.

Читайте также: 

«Любого бы это напугало»: Милохин рассказал, почему покинул Россию во второй раз

Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер

Налоговая служба закрыла ИП больной Анастасии Заворотнюк из-за долгов

#проект
#инцидент
#шоу
#блогер
#съёмки
Читайте нас в
Игорь Крутой рассказал, в каком состоянии сейчас находится Татьяна Тарасова
Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
26 сентября 2023, 21:47

Фото: istock / Sinenkiy

Композитор Игорь Крутой рассказал поклонникам о встрече с Татьяной Тарасовой. Тарасова сейчас находится в инвалидной коляске из-за сильных болей в спине и суставах. Несмотря на боли, она активно общается с друзьями и занимается работой. Об этом сообщает издание «7 Дней».
Ранее Крутой перестал появляться на публике, но недавно решил прервать молчание и рассказать поклонникам о встрече с тереном по фигурному катанию. 

«Поделились друг с другом успехами и проблемами, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья», — рассказал Игорь Крутой.
Фанаты заметили, что 69-летний композитор сильно изменился из-за болезни — похудел и ослаб. Музыкант признался, что в зрелом возрасте перенес операцию по удалению опухоли и теперь терпит изменения в своем организме. Кроме того, несколько лет назад у композитора нашли диабет. Теперь Крутой должен придерживаться специальной диеты.

Читайте также: 

Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

#изменения
#болезнь
#композитор
#музыкант
#болезни
Читайте нас в
Стилист Рогов рассказал про модные многослойные образы этой осени
26 сентября 2023, 16:26

Фото: istock / AnnaZhuk

Российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале рассказал про модные образы этой осени. По словам стилиста, этой осень. лучше придерживаться расслабленного и спокойного стиля.
Также, в моде сейчас многослойные образы. Стоит обратить внимание на куртки и пиджаки оверсайз,  джинсы свободного роя, юбки в пол. Кроме того, попробуйте сочетать несколько элементов одежды в одном образе. Например, длинную юбку, рубашку, неплотный свитер и куртку сверху.

Рогов также отметил, что важной частью образа может стать обычная футболка белого цвета. 

«Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» -  написал он в в своем телеграм-канале.
Рогов также отметил необычный образ Анастасии Ивлеевой, выстроенный вокруг майки-алкоголички, в котором она была на показе Prada в Милане.

Читайте также: 

Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды

#осень
#telegram
#стилист
#рогов
#стиль
Читайте нас в
Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве
26 сентября 2023, 16:07

Фото: istock / batuhan toker

Певица и актриса Ян Гэ стала участницей программы «Голос» в Германии и в разговоре с жюри умолчала факт проживания в России. Певица жила в Москве 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

После выступления девушка обсуждала с членами жюри свое происхождение и заявила, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру родной страны. Но она не стала рассказывать, что долгое время жила в Москве и даже участвовала в российской версии «Голоса». По итогу выступления девушка попала в команду к Шэрин Дэвид.

 Ян Гэ после окончания школы в Пекине приехала в Тулу и поступила в Тульский университет, где училась на переводчика. Позже она переехала в Москву и поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Девушка прожила в столице 16 лет. 

Кроме того, Ян Гэ принимала участие в 26 российских картинах, среди которых «Ню», «Экипаж», «Тобол», «Матильда» и «Притяжение». В Германии девушка проживает с 2020 года.

Читайте также: 

«Любого бы это напугало»: Милохин рассказал, почему покинул Россию во второй раз

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды

#школы
#университет
#певица
#страны
#актриса
#девушка
#новости
Читайте нас в
«Любого бы это напугало»: Милохин рассказал, почему покинул Россию во второй раз
Блогер Милохин покинул Россию, потому что испугался призыва на службу
26 сентября 2023, 15:44

Фото: iStock/Sitikka

Блогер Даня Милохин в новом интервью Мадонне Мур рассказал, почему покинул Россию через два дня после возвращения из Дубая.
Напомним, что в первый раз блогер уехал из России в Дубай в октябре 2022 года, объяснив это усталостью. Затем, в сентябре 2023 года, Милохин вернулся на родину, но быстро покинул её.

Он рассказал, что причиной такого скорого отъезда стал пост, опубликованный российским общественным деятелем Екатериной Мизулиной в Telegram-канале. Она призвала отправить Милохина на срочную службу, поскольку он «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями».

После этого спикер Госдумы Владислав Даванков призвал ввести так называемый «закон Мизулиной», который будет регулировать отправку «серийных доносчиков» на обязательные работы. 

Милохин рассказал, что его очень напугало это заявление, поэтому он принял решение первым же рейсом улететь из России в Дубай. 

Читайте также:

«Теперь страшно»: Даня Милохин о новости о своем розыске

Мизулина подтвердила бегство Милохина из России

Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию
#россия
#закон
#блогер
#заявление
Читайте нас в
Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала
Народный артист Анатолий Васильев рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»
25 сентября 2023, 17:52

Фото: istock / Dmitry SHISHKIN

Российский актер Анатолий Васильев рассказал о коллегах на съемочной площадке сериала «Сваты». По словам Васильева, актеры ведут себя совершенно иначе в реальной жизни.

Анатолий Васильев в беседе с изданием «Аргументы и Факты» поделился подробностями своей жизни. По словам актера, он решил покинуть проект по причине отсутствия «глубины» и потому что ему просто надоело. 

Артист не хотел быть участником произведения, за котором зрители просто коротают время. Коллеги Анатолия относились к этому проще и не планировали покидать проект. Васильев устал от неуважения и решил покинуть сериал перед началом съемок пятого сезона. Про коллег на съемочной площадке Васильев говорил сдержанно, называв их талантливыми актерами. Но он поделился негативным впечатлением на примере знакомства с Людмилой Артемьевой.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я это вообще ненавижу. Каждый раз не мог понять: такой ее ответ — откуда он, почему? Что там не любить в нашем народе?» – рассказал Васильев.

Читайте также: 

Российские звёзды изменили гонорары на фоне отъезда конкурентов из страны

Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер

Жена принца Гарри Меган Маркл отомстила отцу за его публичные заявления

#актёр
#зрители
#проект
#актеры
#артист
#сериал
Читайте нас в
Достижения.рф