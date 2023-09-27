Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества

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Иск Светланы Бондарчук зарегистрирован в Симоновском районном суде Москвы.
Предметом спора станет совместно нажитое имущество. Тг-канал «Только никому» сообщает, что Светлана Бондарчук претендует на часть недвижимости, а именно загородный коттедж на Рублевском шоссе, 3-комнатную квартиру на Мосфильмовской.
У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.
Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой с 2019 года. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.
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У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.
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